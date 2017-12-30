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Po文跨年夜要在北車放炸彈 無業男遭警逮

中職／陳文賓為女卸下光環 曾被客戶罰站3小時

2017-12-30 13:49聯合晚報 記者陳宛晶黃麗華／專題報導

陳文賓轉職壽險業闖出一片天，目前在台南擔任業務處經理。 陳文賓／提供
陳文賓轉職壽險業闖出一片天，目前在台南擔任業務處經理。 陳文賓／提供
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職棒球星投入一般職場，最難的是卸下球員光環，陳文賓在轉職人生初期曾遇過被客戶「罰站」3小時，如何跨過心裡的那道高牆？他說得老實，「被拒絕總比沒飯吃好，沒飯吃的話，我的女兒要怎麼辦？」

當年離開職棒後，陳文賓坦言，心中的終極目標就是當職棒總教練，所以才會留在基層當教練，選擇從教國中開始，「主要是我怕教國小的孩子，他們聽不懂。」

只是經過幾年的努力，薪水依舊停滯不前，要養活一家五口確實是有難度，加上重返職棒的機會越來越遙遠，就在朋友的勸說下，嘗試跨出棒球圈，兼職做保險，尋求新出路。

現在他在壽險業闖出信心，目前旗下團隊共11人，有60人經他介紹走入壽險業，包括足球、田徑羽球、游泳等領域的選手，但棒球員出身的僅有楊騏嘉一人。他試著找過多位棒球選手或是前輩，詢問投入壽險業的意願，但意願都不高，陳文賓說：「最困難的是無法放下身段去拜託別人」。

他也表示，「從一進來這行，我就知道自己已經不是陳文賓了，不覺得自己是明星後，就沒有什麼辦不到的。」

現在的他依舊希望可以幫助更多退役球員轉職，並且在這一行組成自己的團隊，期待未來有機會能協助處理運動傷害保險，以不同的方式回饋棒球。

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