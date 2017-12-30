中職／轉職有溫度的保險 陳文賓：被三振沒紀錄

陳文賓是中職「二刀流」，曾以單季26轟拿過全壘打王，當投手拿過3勝，還當過捕手，如今轉職保險業有成，開創人生第二春。 聯合報系資料照 分享 facebook

「在球場上單場被三振四次，會留下記錄，但在壽險上，失敗是沒有記錄的。」在球員時期磨出的抗壓性，讓陳文賓在轉戰壽險業後海闊天空，他笑稱：「現在覺得每分每秒都充滿希望。」他目前年薪進帳七位數，業績最好時單月就能破百萬元。

陳文賓的11年職棒生涯經歷大起大落，曾在2002年拿下中職全壘打王，還在2003年赴日加盟大榮鷹隊，卻也在2006年匆匆為球員生涯畫下句點，此後陸續在陽明中學、屏東高中、嘉義大學等校教球。

陳文賓也當過捕手，曾是「強打捕手」代言人。 報系資料照 分享 facebook

曾想開餐廳 老婆說一定會倒

2014年底，陳文賓的第三個小孩出生，人生規畫也在此時轉彎，「本來想說教練當完想開餐廳，我自己愛吃、也愛做菜，想開無菜單料理餐廳。」但當教練7、8年間，月薪僅2萬多，想開餐廳沒有資金，老婆也很老實跟他說：「一定會倒」。

他自此一腳跨進八竿子打不著的壽險業，褪去全壘打王的光環，陳文賓轉戰保險業已經三年，目前任職於台灣人壽，穿著筆挺西裝現身集團總部，談起壽險來頭頭是道，但他坦言：「剛進來時，光證照就考了11次。」

陳文賓透露，一開始自己也是抱持著嘗試的心態，「幾個月後，發現還OK啊，沒那麼難。」他說，在棒球圈的歷練，累積了抗壓性，「失敗了，永遠還有下次的機會，保險比棒球簡單多了。」

和客戶狂聊棒球 保險的事都忘了

陳文賓當投手拿過3勝（見圖），總計出賽15場防禦率是4.42。 報系資料照 分享 facebook

剛踏進這行時，曾是出現在電視上的職棒球星背景，確實讓客戶更願意跟他聊，也曾有過一聊棒球就聊了一個小時，把原先好不容易記好的保險產品內容給忘了，他笑說：「前半年幾乎都是這種情況。」

但他認為，自己想做的是「有溫度的保險」，不介意一聊幾個小時下來，正事沒談成，只盼在客戶需要保險諮詢時，第一個想到的是他的名字，他形容：「不黏不膩，在你需要時正好出現在你身邊。」

在保險業見慣了打槍、放鴿子、閉門羹，他以三振比喻，但不同的是，在球場上的三振會留下記錄，但在拉保險時吞了三振，卻不會有記錄。

打出天母球場首轟 其實緊張到教練關切

陳文賓曾以單季26轟拿過全壘打王，也因此一度旅日大榮鷹(現為軟銀鷹)。 報系資料照 分享 facebook

他還舉例於2002年5月11日自己擊出中職在天母球場首戰的首轟過程，當時效力中信鯨的他，前兩次打擊面對兄弟象先發投手王勁力都是吞下三振，第三次上場時，二壘有人，但自己已無信心，「教練李坤哲上來安撫，要我不要緊張，放寬心去打，還說對方不是投直球，就是變化球，選一個打就好，如果又是三振，就記在他的帳上。」

陳文賓說：「教練說的等於沒說，如果投手球路真的只有兩種就好了，但我還是得去面對，承擔場上的壓力，即使真的被三振，也不可能記在教練的頭上，依舊是我的紀錄。」

不知是否教練的話起了作用，陳文賓真的選一顆球揮了，驚喜擊出全壘打，還在中職史上留名。

「職棒生涯起起落落，每天面對的都是即時的高壓，現在來看，反倒覺得做保險比較簡單。」陳文賓說，感謝棒球帶給自己的抗壓性，「在保險業的挫折，怎麼樣也比不上棒球。」