新聞眼／這種綠能碳權 國際承認嗎？

原本為了消化一般事業廢棄物的ＳＲＦ發電廠，近來引發地方抗爭、綠電爭議和空汙疑慮，燒垃圾發的電不僅獲經濟部宣稱是「綠電」，還能取得碳權，這種難與國際接軌的怪現象，似也預告國內正要上路的碳權交易，將有上下其手的想像空間。

ＳＲＦ在國際已行之有年，幫助去化垃圾，也用燃燒的熱能發電，是接近循環經濟的模式，但它仍是火力發電，只是比燃煤發的電，碳排係數較低。經濟部硬說它是綠電，由台電收購時，除享有優惠售價，另一目的是可混充綠電，拉抬台電再生能源能源配比的數字。

但企業能否受用才是關鍵，為了對接國際供應鏈對減碳、RE100（製程使用百分百綠電）等要求，ＳＲＦ發電在國內拿不到再生能源憑證，國際上更不認可，遑論取得碳權；無法與國際接軌，對企業來說就一點幫助也沒有，這種「綠」能，恐怕只是蔡政府自己說了算。

從這種「綠」能發電換碳權的例子可以看出，碳權已被視為可觀的綠金商機。政府原宣示台灣不適合做碳交易，今年突然又帶頭成立碳權交易所，要幫有需要的企業代辦碳權媒合，眼看海外的碳權交易商，絡繹於途來台拜會官員，可見未來碳權交易將是利益爭奪之所在。