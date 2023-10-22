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SRF電力可認定碳權 「1牛剝3層皮」

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
固體再生燃料（SRF）爭議連連，如今又被發現准許SRF電力可取得碳權，遭質疑碳權浮濫。圖為舊衣及塑料混合製成的SRF。記者胡瑞玲／攝影
固體再生燃料（SRF）爭議連連，如今又被發現准許SRF電力可取得碳權，遭質疑碳權浮濫。圖為舊衣及塑料混合製成的SRF。記者胡瑞玲／攝影

ＳＲＦ（固體再生燃料）發電被環團及立委批是假綠能，除了享有補貼獎勵、每度近四元的再生能源躉購費率等優惠外，本報追查發現，環境部修訂「氣候變遷因應法」時，准許ＳＲＦ所發的電力可以取得碳權變現。環保署氣候署表示，未來會嚴審碳權申請案，並限制申請碳權的比率。

ＳＲＦ發電是分篩無害且適燃的廢棄物轉成燃料，引進國內主要解決一般事業廢棄物難去化的問題，但內容物仍包含部分塑膠等石化材料，雖然經濟部視ＳＲＦ發電為「綠電」，但專家認為與國際定義不同，ＳＲＦ發電非再生能源。

業界人士指出，ＳＲＦ發電等於一條牛剝三層皮，先享設廠補貼、綠電價格優惠，環境部還修法採認為碳權，可以買賣變現，難怪有業者搶進。

氣候署證實，ＳＲＦ發電可申請碳權，釐清ＳＲＦ取代煤炭的減碳比率，用來計算實質碳權，目前尚無廠商申請碳權；由於ＳＲＦ燃料含塑膠等石化材料，無法取得再生能源憑證，但賣給台電享再生能源躉購費率。

氣候署表示，ＳＲＦ發電賣給台電已享優惠費率，這部分不得再申請碳權，只限電廠自用及購買ＳＲＦ電力的事業才能申請，事業使用ＳＲＦ電力取代燃煤、重油有減碳效益，才給予碳權。未來也會嚴謹的抽查比率杜絕造假的ＳＲＦ電力。

立委洪孟楷認為，ＳＲＦ發電就是燒垃圾的火力發電，再給碳權「會不會太超過」？

台北市環保局前局長、台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，政府和企業似乎把碳權當印鈔機，ＳＲＦ發電竟也能用碳權變現，可預見碳權浮濫的亂象不遠。

再生能源 廢棄物 減碳 環保署

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