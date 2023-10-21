回響／固體再生燃料挨批「假綠能」 環境部：將訂新標準

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，但因SRF原料恐含有毒廢棄物，燃燒會製造有害健康的空汙，遭環團批評是「假綠能」。環境部次長施文真表示，環境部是以資源循環再利用的角度推動SRF，近期會對燃燒SRF的訂出新的空汙標準。至於桃園觀音一口氣設三家SRF電廠遭民意反彈，經濟部長王美花昨表示，有關業者退場的可能性，會尊重地方決定。

環境部表示，今年7月已預告「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」及「鍋爐空氣汙染物排放標準」等3項修正草案，提供SRF使用者及主管機關全面的管理規範，預計年底前發布。

施文真說，環境部參考國際標準訂定SRF品質管理，有限制部分塑料用量，也隨時蒐集國際對於燃料組成的安全性資料，會再與民眾、地方溝通。經濟部次長曾文生也說，SRF在國際是成熟技術，經濟部會花更多時間，把SRF應用方式向國人說明，畢竟要走向淨零減碳，要妥善運用各種減碳方法。

SRF電廠進駐桃園科技園區引發居民抗議，民進黨立委黃世杰昨在立法院質詢經濟部長王美花，指地方民眾質疑是因為2020年經濟部、環保署與召開專案會議，才讓三家原本不符桃科規定的廠商，以專案核准的方式讓他們入園？王美花答詢說，廢棄物資源化或能源化是國際趨勢，解決台灣事業廢棄物也有必要，目前SRF的料源與空汙規範都有了。

王美花表示，經濟部是推薦（到桃園設廠），（廠商）進駐需要地方政府許可，屬桃園市政府權責。黃世杰再問，若地方認為超出該地環境負荷要做政策變更，經濟部會有意見嗎？王美花說，地方若有附加條件，會尊重地方權責，地方也要考慮信賴保護原則等方面的意見，桃園市政府有決策空間。

桃園市副市長蘇俊賓表示，業者如果有意退場，相信地方會樂見，但業者要談退場機制也應該是與中央談。環保局長陳世偉說，未來在業者申請空汙排放證照時，會要求補做「健康風險評估」，由公衛專家審查把關。