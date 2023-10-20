新聞眼／先射箭再畫靶 綠能打假球？

廢棄物如何變SRF固體再生燃料 製表／胡瑞玲 環境部力推固體再生燃料（ＳＲＦ），經濟部也給燃燒廢棄物發電的再生能源躉購費率優惠，一來可協助去化事業廢棄物垃圾危機，二來宣稱有創造再生能源及減碳效果，造就一家家以ＳＲＦ為名的電廠在縣市插旗，如今被環團質疑是「假綠能」，桃園更傳出在一個里同時設三座ＳＲＦ廠引發民怨，問題根源全來自失能的垃圾治理與不切實際的能源政策。

用ＳＲＦ燃料棒發電在國外行之有年，先不論這種電能否稱為綠電，有些國外的好東西到了台灣，就是會因為人為因素走樣。例如國內焚化爐頻傳出測出致癌氣體戴奧辛，正因燃燒不完全所致，操作過程沒有維持該有的溫度，犧牲的是人民健康。

操作焚化爐有此健康風險，怪不得環團、立委會用放大鏡來檢視ＳＲＦ，而當中央和前桃園市府可以不問居民意見，直接核准三家ＳＲＦ電廠設立，更是視人民權益與環境正義於無物，怎能怪民怨高張？

這兩、三年來因台商回流設廠，造成事業廢棄物暴增，讓原本就吃緊的垃圾處理量能更捉襟見肘，愈來愈多縣市拒收其他縣市一般事業廢棄物，高雄就開響第一槍，一路造成事業廢棄清運價格水漲船高，平均翻漲三到十倍。環境部坐視危機束手無策，引進ＳＲＦ還先射箭再畫靶，空汙排放標準落在核准設廠之後，直教國人無言。

回顧環境部推廣ＳＲＦ時，竟稱能作為替代核能的發電能源之一，再到經濟部給予再生能源躉購費率優惠、專案核准設廠，協助業者發綠電財，同時也藉此填補再生能源缺口的假象，形成一魚多吃的局面，這些全為了追趕蔡政府的二○二五非核家園的再生能源目標，不切實際的政策才是一切的亂源。