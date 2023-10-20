桃園觀音反SRF電廠 連署喊撤廠

環團批評用廢棄物重組固體燃料棒（ＳＲＦ）發電是「假綠能」，桃園市議員吳進昌表示，經濟部在桃園市前市長鄭文燦卸任前，一口氣專案快速核准三家專燒ＳＲＦ的大型電廠設廠，且全集中在觀音區大潭里的桃園科技工業園區，這裡已堪稱全國煙囪密度最高的里，地方堅決反對再設ＳＲＦ發電廠，正發起連署撤廠行動，十一月赴經濟部抗議。

吳進昌指出，觀音大潭里已有大潭電廠、生質能源中心（垃圾焚化爐）和其他工廠、小型電廠，他和議員許更生及在地里長、居民都反對ＳＲＦ發電廠，前市府和經濟部自二○二○年底到去年底，事先不開說明會，也取巧規避環評，中央地方兩個單位就專案特許三家業者設廠。

吳進昌說，他們要求市府補開說明會，三家廠商今年七月起才各辦一場，現場沒有鄉親同意設廠，現在正發起全觀音區連署反對設廠，預計十一月到經濟部抗議。

吳進昌批評全案免環評、專案許可，決策過程是超級大黑箱，對居民非常不公平，呼籲政府讓ＳＲＦ焚化爐這種假綠能滾出去。

市長張善政表示，三家ＳＲＦ電廠有兩家正在建廠，另一家尚未動工，市府正積極研議補救措施，從空汙排放、居民健康與當初核准過程等三面向檢討。副市長蘇俊賓說，此案經中央專案核准，地方政府仍有權把關排放許可等環境品質。

桃園市經發局表示，二○二○年十二月經濟部、環保署（現為環境部）基於努力達成二○二五非核家園再生能源配比目標，決議請桃園市府同意設廠，要求ＳＲＦ燃料棒至少六成來自桃園境內，空汙排放須符合該園區原始環評規定。