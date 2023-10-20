環境部：國內焚化量能緊縮

環保團體批評環境部高唱循環經濟，卻以綠能之名燃燒含有害廢棄物的ＳＲＦ，更質疑若ＳＲＦ如環境部宣稱更環保減碳，為何不提高ＳＲＦ品質標準，僅以符合國際最低標準規範。環境部表示，推動ＳＲＦ是因應國內焚化量能縮緊，同時提升廢棄資源能夠達到資源利用的效率。

環境部循環署說明，焚化爐陸續整改，讓原已吃緊的垃圾處理量能更捉襟見肘。截至今年六月底，全台垃圾打包暫置量累積達一六六萬噸，創歷史新高。

為因應我國二○五○淨零轉型的關鍵戰略「資源循環零廢棄」，加上因應國內焚化量能縮緊，環保署自二○一九年起，推動可燃廢棄資源燃料化。為強化管理，今年一月再次修正ＳＲＦ品質規範，規定ＳＲＦ製造廠應設置分選、破碎、混拌等必要設備，並持續輔導ＳＲＦ製造廠提升製造技術及品質，截至去年底，實際有製造及使用ＳＲＦ的業者已分別達廿八家及十四家。

此外，環保署七月預告修正廢棄物燃料使用成分標準及鍋爐空氣汙物排放標準，增訂源頭成分標準管制、製程汙染防制設備規範、管末排放標準。

對於環團質疑為何不加嚴ＳＲＦ品質標準，循環署表示，歐盟因市場考量將ＳＲＦ產品訂為五等級，讓使用者可就燃料性質與鍋爐條件，向製造端議定其燃料品質；而環境部訂定的ＳＲＦ品質標準，是作為判定什麼是符合品質規範的ＳＲＦ，也可作為產品運作，但不作為廢棄物管制的依據。