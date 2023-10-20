廢棄物燃料化 環團批假綠能

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修，導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，環境部近年推動固體再生燃料（ＳＲＦ）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理，也可讓家戶垃圾與事業廢棄物分流。但環團指出，ＳＲＦ原料含有毒廢棄物，燃燒會製造空汙，但只要發電效率達百分之廿五，業者就可享補貼獎勵，質疑ＳＲＦ根本是「假綠能」。

環境部循環署副組長陳文俊強調，ＳＲＦ製造原料首要條件就是排除有害廢棄物，燃燒排放的廢氣不會有毒害，也會符合空汙排放標準。

台灣健康空氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台南社大環境小組、時代力量立委陳椒華等昨在立法院舉行記者會。看守台灣秘書長謝和霖指出，環境部與經濟部合作推動所謂先進焚化爐及ＳＲＦ設施，以綠能之名，燃燒成分包含塑膠、橡膠等廢棄物，甚至有業者加入工業汙泥，這些廢棄物經篩分及均質化處理，提升熱值，燃燒後發電效率可超過百分之廿五，但燃燒來自石油的塑膠，根本不能稱為綠能。

謝和霖說，環境部高唱循環經濟，卻漠視不利於資源減量與循環利用的末端處理設施，只要投資金額（不含土地）超過一億元，就能適用促參法，業者可享稅負減免及低利貸款優惠，但也讓零廢棄目標愈來愈遙遠。

廢棄物如何變SRF固體再生燃料 製表／胡瑞玲

台南社大環境小組副研究員林政翰說，燒ＳＲＦ白話來說，就是「燒垃圾」，只是垃圾經篩分、破碎，以不同比例再被製成發電效率較高的燃料，就算能回收部分能源，也還是會產生空汙以及有毒灰燼。

陳椒華表示，經濟部九月初聲稱ＳＲＦ是綠能，且已規範燃料空汙排放標準，事實上，環境部七月預告混燒ＳＲＦ的排放標準，九月廿五日才辦公聽會，草案根本還沒修正公告，經濟部卻說已規範，與事實不合。

經濟部能源署強調，ＳＲＦ發電在國際上被歸類為再生能源，ＳＲＦ發電設備的料源需先經過處理，「依照現行條例，ＳＲＦ確實是綠能」。