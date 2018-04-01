郝柏村等退將 周二聚會捍衛兩蔣歷史定位

2018-04-01 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



中央軍事院校校友總會周二在中正紀念堂舉行「捍衛兩蔣歷史定位」大會，郝柏村等數十位退伍上將參加。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 隨著促轉會成立，兩蔣定位勢必掀起新一波爭議。向來尊崇先總統蔣中正為「國民革命軍之父」的軍方，對於去蔣化運動的觀感，格外令人矚目。中央軍事院校校友總會周二將在中正紀念堂舉行「捍衛中華民國，捍衛兩蔣歷史定位」大會，呼籲正視兩蔣對國家的貢獻，保存中正紀念堂等紀念建築文物。

中央軍校校友總會現由國防部前部長嚴明擔任會長，活動除了郝柏村、唐飛兩位前閣揆外，還有數十位退伍上將參加。校友總會由一月十三日蔣經國忌辰起，發起「捍衛中華民國，捍衛兩蔣歷史定位」連署，號稱已有三百六十萬人響應。

郝柏村說，保留中正紀念堂，不是將蔣中正當神來拜，而是捍衛蔣中正領導抗戰光復台灣，保衛台灣不被共黨赤化的歷史。不管從台灣人或中國人角度，不願提歷史真相都是一種恥辱。

郝柏村批評，執政當局對於陵寢潑漆等行為，沒有說一句話，形同認同這種破壞。如果台灣失去民主品質與司法公信力，在兩岸制度之爭中有什麼優勢？

唐飛則說，歷史人物不可能只有功或只有過，不該一面倒吹捧，也不該一面倒貶抑。後人看待歷史，更應抱持客觀心與同理心，論人時不宜賣弄後見之明，認為什麼事情都很簡單。

今年初，這項活動首次在中正紀念堂舉行大會，當時尚未接任退輔會主委的前參謀總長邱國正也參加。邱國正說，因為接任政務官，已告知校友總會這次不克出席。不過等到慈湖陵寢恢復開放，就會與同仁前去致敬。