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黃煌雄惹議？蔡英文：社會普遍認是適當人選

2018-04-01 00:13聯合報 記者林河名周佑政、鄭媁／連線報導

黃煌雄被提名出任促轉會主委，蔡英文總統表示，黃煌雄是經過多方徵詢，社會普遍認為是...
黃煌雄被提名出任促轉會主委，蔡英文總統表示，黃煌雄是經過多方徵詢，社會普遍認為是適當人選。 圖／聯合報系資料照片
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行政院昨天公布「促進轉型正義委員會」委員名單，對於前監委黃煌雄被提名出任促轉會主委，蔡英文總統表示，黃煌雄是經過多方徵詢，社會普遍認為是適當人選。

蔡總統推崇黃煌雄的資歷非常深，歷練很多職位，實事求是，講究真相發掘的精神，「社會上很多人對他有很好的評價」。

蔡總統說，促轉條例中已明定促轉會的主要功能，其中，清除威權象徵或遺緒，是要集結眾人的智慧，與社會共識來處理的議題，現在有任何的傾向或說法都不適合，「最重要的是，找適任的促轉會主委、副主委及委員，帶著社會大眾一起進行」。

對於黃煌雄遭時代力量立委質疑，行政院發言人徐國勇轉述行政院長賴清德談話說，不同政治陣營都肯定黃煌雄的為人公正，提名黃煌雄擔任促轉會主委，代表台灣轉型正義跨出超越藍綠的第一步，「轉型正義尋求的是對話而非對抗，為了讓不同的政治陣營坐下來談，黃煌雄應是極為適當的主委人選」。

徐國勇說，黃煌雄在台灣史乏人問津甚至受到壓抑的時代，即投入台灣史研究，並完整參與台灣從威權走向民主歷程，是對台灣有強烈使命感的民主先進。

徐國勇說，黃煌雄曾公開肯定前總統馬英九紀念蔣渭水的舉動，也曾被前總統陳水扁稱為「救命恩人」。

賴清德強調，轉型正義是蔡總統宣示五大政治改革的重要環節，蔡總統已要求促轉會成立後，在最短時間內組成調查報告撰寫團隊；行政院及相關部會會全力落實總統政策，支持促轉會推動業務。

總統府副秘書長姚人多被傳也是層峰考量的促轉會主委人選，他昨天表示，若轉型的目標是為了社會和解，不再對立，黃煌雄就是好的人選。

黃煌雄轉型正義徐國勇蔡英文賴清德

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