觀察站／轉型正義 黃煌雄6字箴言能落實嗎？

2018-04-01 00:34 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



黃煌雄表示，他對促轉會抱持的基本態度用6個字來形容，就是「真相、公義、和解」。記者杜建重／攝影 分享 facebook 昨天總算公布促轉會委員名單。但法律規定九位委員，昨天僅公布六人；其中，主委被提名人黃煌雄雖有府院「背書」是社會普遍認為適當的人選，卻遭時代力量及部分歷史學者的質疑。黃煌雄強調「真相、公義、和解」的六字箴言，正考驗蔡政府是否真心力挺。

促轉條例的高度政治性，從立法過程可見一斑。二○一六年一月，民進黨贏得總統大選及國會過半，當年二月新國會開議一個月後就迅速提出「促進轉型正義條例草案」，原本希望在五二○蔡總統就任前就完成立法，卻足足晚了一年半才三讀。 分享 facebook

這段時間裡，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」已先立法並施行，雖然國民黨產終獲清查，但也衍生條文被指違憲、執法是否過當等爭議，幾度鬧得沸沸揚揚，諸多糾紛迄今未解。

有了黨產條例的前車之鑑，如今要進入轉型正義的「深水區」，究竟要採何種手段？確是執政黨必須深慮。

不可諱言，即使是綠營內部，對於轉型正義應該如何落實，也呈現「南非式和解」或「東德式清算」的不同主張。促轉會提名過程遇到的困難，也具體反映不同派別的理念扞格。但別忘了，促轉條例規定的任務，包括「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」，「促進社會和解」已是法條明定。

黃煌雄過去所為，社會自有公評。但學者口出「出賣集體尊嚴換取官位」，是何等嚴重指控，若要把獨立行使職權的監委硬扣上「放水」帽子，恐怕還需要更堅實的理由與證據。然而黃煌雄曾感慨，當初在國民黨一黨獨大的戒嚴體制下，所有人都質疑他「怎麼敢寫蔣渭水」？卅多年後，他把蔣渭水與孫中山作連結，又有朋友質疑「怎麼這時候還在談孫中山」？

但也因為他的努力，讓蔣渭水不再只是當初黨外或民進黨尊敬的歷史人物，也獲得朝野政黨尊敬。「藍綠都可接受」的黃煌雄，竟受到如此大的批判，可知要落實轉型正義極不容易。雖有蔡總統及賴揆相挺，但黃煌雄的「超越藍綠」能帶給蔡政府多少啟發？牽動轉型正義能否真正落實。