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黃煌雄接促轉會主委 引述蔡「它是要和解」

2018-03-31 23:25聯合報 記者林河名／台北報導

行政院昨天正式公布「促進轉型正義委員會」部分委員名單，前監委黃煌雄被提名擔任促轉會主委、現任陸委會副主委張天欽為副主委。黃煌雄說，他對促轉會的態度是「真相、公義、和解」。

九名委員 昨天公布六位

促轉會共有九名委員，昨天公布六位，除正副主委外，四位兼任委員被提名人為排灣族的長老教會總會助理總幹事Eleng Tjaljimaraw高天惠牧師（女）、民間司改會執委尤伯祥、中研院台灣史研究所所長許雪姬（女），以及不當黨產委員會兼任委員、台大歷史系專任教授花亦芬（女）；另有三位專任委員被提名人尚未公布。

行政院發言人徐國勇表示，另三位促轉會專任委員的提名，因工作單位及公文流程等因素，等程序完成將盡速公布，再將全部名單一併送立法院行使同意權後任命。

行政院提名前監委黃煌雄出任促轉會主委，黃煌雄表示他的基本態度用六個字來形容，「真...
行政院提名前監委黃煌雄出任促轉會主委，黃煌雄表示他的基本態度用六個字來形容，「真相、公義、和解」。 記者杜建重／攝影
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黃煌雄昨天表示，「這個主委對我是人生的意外」，他起先婉謝，後來才接受，其中一個很重要而根本的理由，就是蔡英文總統認為，促轉會除了探索真相外，「最重要的，它不是個戰場，而是要求和解」。

認同大方向 決接受挑戰

黃煌雄表示，在當前的政治氛圍下，這樣的大方向，他個人認同也接受，「蔡總統跟我說，她是民選總統，代表所有民意，要求我來承擔這個責任，後來我思考以後，決定接受這個職位的挑戰」。

將追求「真相、公義、和解」

黃煌雄說，由於是「人生的意外」，他沒有想過有這個選項，來得很突然，大概是兩星期前的事；也因為跟這個職位的連結時間很短，現階段被問到對促轉會的態度，「我只有三句話：探索真相、伸張公義、追求和解」，如果用更簡練的六個字，則是「真相、公義、和解」。

昨天面對媒體時，黃煌雄手上拿著當年在監察院完成的「全民健保總體檢」調查報告。他說，希望組成非常好的團隊，例如這本「全民健保總體檢」調查報告，就是在十八個月的時間內，跟三千位醫護人員座談過，也與相關的主管及學者接觸，最後大家都對全民健保有助力及貢獻。

促轉條例規定，促轉會應於兩年內就促轉事項，以書面向行政院長提出任務總結報告。黃煌雄強調，提這個調查報告的用意是，「只要能把這個團隊組織起來，一定有信心在兩年之內，做好本分應該做好的工作」。

黃煌雄不當黨產委員會徐國勇蔡英文轉型正義

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