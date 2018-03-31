黃煌雄掌促轉會 黃國昌諷：正義丟到垃圾桶就好了

2018-03-31 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前監委黃煌雄被提名為「促進轉型正義委員會」主委，雖被視為藍綠都可接受人選，但時代力量質疑黃煌雄游走藍綠，且過去包庇前檢察總長黃世銘與前總統馬英九的所做所為，公開反對。

時代力量立委黃國昌稍早在臉書反諷，為了達成「和解」的最高目標，促轉會上任第一件「平復司法不法」的任務，應該就是建請新任檢察總長提起非常上訴，撤銷黃世銘的有罪確定判決，這樣才能與「社會普遍好評」的黃煌雄主委，相互輝映，至於「正義」，就直接丟到垃圾桶就好了。