大法官被提名人 鄭純惠：死刑沒有違憲 林麗瑩：廢死應尊重民意

立法院全院委員會昨審查大法官人事，藍白立委昨關切死刑存廢立場，大法官被提名人鄭純惠表示，自己過去理念依然沒有改變，死刑作為國家刑罰權的手段，是沒有違憲的；另一名大法官被提名人林麗瑩則答詢，只要有死刑就依法執行，要不要廢死應該要尊重民意。

昨民眾黨立委黃珊珊、國民黨立委徐欣瑩、國民黨立委蘇清泉質詢時關切死刑存廢立場，鄭純惠過去擔任台北地方法院民事庭長，曾率領近卅名法官齊聲批評檢察官「不自白就聲請羈押」，鄭純惠昨答詢時說，「自己的理念依然沒有改變」。

鄭純惠表示，不管著眼於一一三年憲判八號對生命權的保障，或從國家刑罰權手段的憲法保留事項去探討，「死刑作為國家刑罰權的手段，是沒有違憲的」，因此，要不要廢除死刑，這是民主程序要去解決的。

立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩接受立委審查。記者余承翰／攝影 余承翰

林麗瑩則答詢，死刑在台灣社會是高度爭議問題，根據憲判結果，死刑是合憲的，她是檢察官，只要有死刑就依法執行。至於是否會有裝瘋逃避死刑狀況？林麗瑩說，大法官設下了門檻，若審判中精神能力、自我辯護能力顯然不足，不能判死；就算死刑定讞，但在執行階段若因精神、身體障礙無受刑能力，也不能執行死刑，「要不要廢死應要尊重民意」，由政治部門做決定。

大法官被提名人蕭文生昨則被問及，是否支持民眾黨推動的京華城案試辦法庭直播。他說，策略上可以，但不能用「繫屬案件」，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官推動時間較久。

民眾黨立委林憶君質疑檢察官押人取供、濫權羈押，林麗瑩表示，法官審查檢察官聲請羈押時很嚴格，不是說押就押，且檢察官非常謹慎，不至於會押人取供。

此外，國民黨立委翁曉玲質詢鄭純惠時，提及賴清德總統上任後對陸配極盡刁難，像是南投縣前議員史雪燕原為大陸籍配偶，遭內政部在去年底依國籍法要解除史公職身分。鄭純惠回應，這部分適用兩岸人民關係條例，其實這標準應以戶籍為準，對內政部具體引用條文並不清楚，沒辦法任意評論。