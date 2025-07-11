大法官被提名人蕭文生：政院覆議 窒礙難行欠客觀

立法院全院委員會昨天審查大法官被提名人蕭文生，藍營質疑行政院多次用覆議和釋憲為武器，來否決立院決議，蕭文生表示，行政院將立法院通過的法律以窒礙難行為由覆議，是否真的窒礙難行有時不是那麼客觀可明確判斷；此外，蕭文生說，不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，應改採行政罰，且不應擴及一般民眾。

蕭文生接受立委詢問時，藍綠各就其過去一年來憲政運作的問題要求蕭文生表態。

針對總統赴立院國情報告，蕭文生說，當然不允許強制要求總統赴立院國情報告並接受詢問，但若總統有意願，立院也歡迎，這可形成憲政慣例，讓各機關都可以良好溝通，這點他贊成。

蕭文生指出，藐視國會可入法，但要有明確定義，他認為公務員接受立法院監督，適度透過行政責任來約束是可以的，但不必上到刑事責任範疇；一般人民獲邀到立院說明，更不適用藐視國會而遭究責。

國民黨立委吳宗憲問蕭文生曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚和罰鍰的手段及程序；蕭文生昨說，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字五八五號提及國會應享有調查權，十幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是鬆一口氣。

被問及行政院今年統刪給地方的一般性補助款百分之廿五，對宜蘭縣和苗栗縣等財政狀況不佳的縣市造成衝擊，此舉是否符合地方財政自主權？蕭文生說，關於地方財政，除地方制度法規範的地方收入來源，還包括中央給地方的統籌分配款及補助款，前者有法律規定，後者基本上不是固定稅源，是由中央政府依照財源支援。

蕭文生表示，針對一般性補助款，站在憲法角度，中央沒有義務持續給地方，但站在法律的角度就可以討論，若一般性補助款經過行政機關長期實務運作，變成行政慣例，加上行政程序法第六條規定，對外就有拘束力，「假設中央的財政沒有減少，應該給」。