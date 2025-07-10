快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

大法官審查 蕭文生指無義務發地方補助款：但中央財政未減就該給

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影

立法院全院委員會今繼續審查司法院大法官人事同意權案，國民黨立委吳宗憲質詢時關切行政院統刪地方補助款，是否符合地方財政自主規定。大法官被提名人蕭文生表示，若中央財政沒有減少，就應該給。

吳宗憲起初先說，他不認為每個大法官在公共議題上都一定要跟他們想法一樣，但大法官要有一定的專業度，必須要懂大法官在做什麼，並不是創設法律，最重要的就是，大法官有沒有勇於對抗政府的勇氣、告訴政府「你違憲了」這個勇氣。

吳宗憲再問，蕭曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，與去年在野黨推國會改革的想法一致，但卻被民進黨認為是毀憲亂政。

蕭文生表示，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字585號提及國會應享有調查權，10幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是鬆一口氣。

至於有關國會改革法案，蕭文生認為，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及院長、部會首長或政府官員，不贊成涉及一般人民。

對於行政院今年統刪給地方的一般性補助款25%，對宜蘭縣、苗栗縣等財政狀況不佳的縣市造成衝擊，行政院此舉是否符合地方財政自主權？蕭文生答詢，關於地方財政，除地方制度法規範的地方收入來源，還包括中央給地方的統籌分配款及補助款，前者有法律規定，後者基本上不是固定稅源，是由中央政府依照財源支援。

蕭文生表示，針對一般性補助款，站在憲法角度，中央沒有義務持續給地方，但站在法律的角度就可以討論，若一般性補助款經過行政機關長期實務運作，變成行政慣例，加上行政程序法第6條規定，對外就有拘束力，「假設中央的財政沒有減少，應該給，這是我的想法。」

財政 補助款 大法官

延伸閱讀

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 蘇素娥：不能處罰思想犯

林右昌稱罷免遶境與防颱不衝突 吳宗憲轟：沒血沒淚

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

相關新聞

大法官審查 蕭文生指無義務發地方補助款：但中央財政未減就該給

立法院全院委員會今繼續審查司法院大法官人事同意權案，國民黨立委吳宗憲質詢時關切行政院統刪地方補助款，是否符合地方財政自主...

大法官審查 鄭純惠反對檢察官「不自白就聲押」：理念沒改變

近期有多起社會矚目的司法案件，檢察官聲請羈押遭到質疑押人取供，司法院大法官被提名人鄭純惠過去擔任台北地方法院民事庭長，曾...

大法官審查 蕭文生：政院「窒礙難行」提覆議 標準可能欠客觀

司法院大法官被提名人蕭文生今（10日）在立法院接受立委詢問時，藍綠各就其過去一年來憲政運作的問題要求蕭文生表態；他說，當然不允許強制要求總統赴立院國情報告並接受詢問，但若總統有意願，立院也歡迎，這可形成憲政慣例；此外，行政院在獲得總統核可下，能將立法院通過的法律以窒礙難行為由覆議，是否真的窒礙難行，有時候就不是那麼客觀可明確判斷。

大法官審查 蕭文生：京華城案為繫屬案件 不贊成試辦法庭直播

立法院全院委員會今上午審查大法官被提名人蕭文生同意權案。民眾黨立委麥玉珍質詢是否支持法庭直播試辦，像是京華城等案？蕭文生表示，策略上可以，但不能用「繫屬案件」，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官試行時，是用以前已確定判決案件，繫屬案件他不贊成。

大法官審查 蕭文生提保障基本人權、規範國家機關相互關係

立法院全院委員會今審查司法院大法官被提名人蕭文生資格，蕭文生口頭報告時表示，如有機會任大法官，保障基本人權將是最重要任務；至於相對複雜的各個國家機關間相互關係，須先從既有憲法基礎及實務運作情形出發，尋求適合憲政運作需要，又能符合現代民主法治國家最基本要求解決方案。

審查大法官 蔡秋明願解決司法過勞

「檢察官、法官現在開始跟詐騙集團合作騙人民錢，司法院應強化防弊機制！」綠委林淑芬9日在大法官審查會指出，看守所目前多數關的是詐騙犯，但因為詐騙可賺太多，連檢察官、法官都幫炸團洗錢、藏錢，呼籲大法官提名人蔡秋明要好好改革；國民黨立委賴士葆則說，他對113年憲判8一致決判死形同實質廢死不滿，但蔡秋明反駁，台灣死刑並未廢除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。