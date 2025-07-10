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大法官審查 鄭純惠反對檢察官「不自白就聲押」：理念沒改變

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，司法院大法官被提名人鄭純惠接受立委詢問。記者余承翰／攝影
立法院今天舉行全院委員會，司法院大法官被提名人鄭純惠接受立委詢問。記者余承翰／攝影

近期有多起社會矚目的司法案件，檢察官聲請羈押遭到質疑押人取供，司法院大法官被提名人鄭純惠過去擔任台北地方法院民事庭長，曾經率領多位法官齊聲批評檢察官「不自白就聲請羈押」。鄭純惠今天在立法院答詢時說，自己的理念依然沒有改變。

立法院全院委員會今天審查大法官人事案，民眾黨立委黃珊珊詢問時指出，2000年鄭純惠擔任台北地方法院民事庭長，時任台北地檢署檢察長黃世銘一句「法官對有權有勢的人不敢羈押」，台北地院有將近30名檢察官站出來發表聲明，齊聲批評檢察官「不自白就聲請羈押」。

黃珊珊直言，司法改革喊了好幾十年，然而25年前提出的呼籲，現在看起來依然是個問題，鄭純惠等人當年在聲明提及「羈押是保全被告與證據的最後手段，應該要避免無罪推定之人受到重大傷害」，同時建議檢察官提升科學辦案的技巧、善盡舉證責任，檢討對被告自白的過度依賴，不能使用不自白就聲請羈押的取供手段。

黃珊珊詢問，面對25年前的話如今依然適用，作為大法官被提名人是否覺得可悲。鄭純惠聽聞後則表示，「我的理念沒有改變。」

黃珊珊認為，檢察官不能使用任何不正訊問的方式，包括強暴、脅迫、利誘甚至詐欺，最重要的是絕對不可以疲勞訊問，既然羈押是保全被告跟證據的最後手段，保障人權與發現事實何者較為重要。鄭純惠答詢時僅簡短回應，「這個本來就是一個權衡。」

黃珊珊提及，我國司法不受國人信任，不滿意度超過七成，僅有不到三成滿意，試問最主要的原因為何。鄭純惠則說，應有一部分來自司法本質。

黃珊珊也說，民眾普遍認為檢察官面子高過人民性命，標準不一就是司法不被信任的最大原因，針對檢查體系「不自白就羈押」的手段，未來應該還有可以改善的地方，「所有人被聲請羈押絕對是非常驚恐，所以才會有不該認的罪也認罪、不該做的自白也自白，造成非常多可能的冤獄，希望妳繼續堅持價值。」

黃珊珊 檢察官 大法官 司法院

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