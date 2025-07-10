蕭文生：藐視國會罪應採行政罰 不贊成刑罰

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人蕭文生，立委問到國會職權修法議題。關於藐視國會罪部分，蕭文生認為，不贊成以刑罰方式來處罰，應改採行政罰，且僅限於官員，一般人民不適用。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會6月13日開會時，朝野無異議通過大法官人事同意權案的審查及投票表決相關時程。

立法院全院委員會今天上午開會審查學者出身、中正大學法律學系教授的蕭文生。

憲法法庭去年10月判決立法院修正立法院職權行使法大部分違憲、新增刑法藐視國會罪違憲。

國民黨立委吳宗憲詢問，蕭文生曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，這些與去年在野黨推國會改革的想法一致，但反而被民進黨立委與其支持者認為是毀憲亂政，蕭文生如何看待。

蕭文生表示，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字585號提及國會應享有調查權，10幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是「鬆了一口氣」。

蕭文生指出，有關國會改革法案，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及院長、部會首長或政府官員，不贊成涉及一般人民。

民進黨立委賴瑞隆詢問提到，外界認為去年是中華民國憲法、憲法法庭最有危機、最混亂的一年。

蕭文生表示，憲法法庭去年10月後無法運作，這對憲政秩序維持、人民權利的保障是很大的影響；不過危機也是轉機，可以讓各界體認這部憲法的強韌與弱點。

賴瑞隆說，憲法法庭去年就國會職權修法議題做出判決，有很多條文違憲。

蕭文生表示，他部分贊成、部分內容與他的基本想法不同。在藐視國會部分，如果用刑責來處罰就太過了，但還是要定義藐視國會，例如官員在質詢期間無故不來等，要給予適度處罰，但這個處罰絕對不是刑責。

民進黨立委何欣純詢問，她跟基層民眾接觸下來，民眾常提到為何司法跟人民距離這麼遠。

蕭文生認為，這有3個原因，包括法律人講話太不直接，這部分還要再努力；另外就是傳統的說法，即「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」，但這種狀況逐漸減少中。

蕭文生說，第3個原因就是，訴訟一定有勝敗，輸的人一定不高興，但在台灣為何贏的人也不高興，可能法院在判決理由及檢察官在起訴、不起訴的理由中，要做非常完整、適度的說明。

憲法法庭去年10月指出，刑法增訂「藐視國會罪」的立法目的難謂正當，且對於政治責任的追究尚有其他適當手段；此部分違反比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨，因此宣告違憲。