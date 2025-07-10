快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

蕭文生：藐視國會罪應採行政罰 不贊成刑罰

中央社／ 台北10日電

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人蕭文生，立委問到國會職權修法議題。關於藐視國會罪部分，蕭文生認為，不贊成以刑罰方式來處罰，應改採行政罰，且僅限於官員，一般人民不適用。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會6月13日開會時，朝野無異議通過大法官人事同意權案的審查及投票表決相關時程。

立法院全院委員會今天上午開會審查學者出身、中正大學法律學系教授的蕭文生。

憲法法庭去年10月判決立法院修正立法院職權行使法大部分違憲、新增刑法藐視國會罪違憲。

國民黨立委吳宗憲詢問，蕭文生曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，這些與去年在野黨推國會改革的想法一致，但反而被民進黨立委與其支持者認為是毀憲亂政，蕭文生如何看待。

蕭文生表示，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字585號提及國會應享有調查權，10幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是「鬆了一口氣」。

蕭文生指出，有關國會改革法案，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及院長、部會首長或政府官員，不贊成涉及一般人民。

民進黨立委賴瑞隆詢問提到，外界認為去年是中華民國憲法、憲法法庭最有危機、最混亂的一年。

蕭文生表示，憲法法庭去年10月後無法運作，這對憲政秩序維持、人民權利的保障是很大的影響；不過危機也是轉機，可以讓各界體認這部憲法的強韌與弱點。

賴瑞隆說，憲法法庭去年就國會職權修法議題做出判決，有很多條文違憲。

蕭文生表示，他部分贊成、部分內容與他的基本想法不同。在藐視國會部分，如果用刑責來處罰就太過了，但還是要定義藐視國會，例如官員在質詢期間無故不來等，要給予適度處罰，但這個處罰絕對不是刑責。

民進黨立委何欣純詢問，她跟基層民眾接觸下來，民眾常提到為何司法跟人民距離這麼遠。

蕭文生認為，這有3個原因，包括法律人講話太不直接，這部分還要再努力；另外就是傳統的說法，即「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」，但這種狀況逐漸減少中。

蕭文生說，第3個原因就是，訴訟一定有勝敗，輸的人一定不高興，但在台灣為何贏的人也不高興，可能法院在判決理由及檢察官在起訴、不起訴的理由中，要做非常完整、適度的說明。

憲法法庭去年10月指出，刑法增訂「藐視國會罪」的立法目的難謂正當，且對於政治責任的追究尚有其他適當手段；此部分違反比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨，因此宣告違憲。

大法官 憲政秩序 憲法法庭 立法院職權行使法 藐視國會

延伸閱讀

大法官審查 蕭文生：政院「窒礙難行」提覆議 標準可能欠客觀

朱立倫拚普發現金喊話朝野各退一步 賴瑞隆：要再商量

影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班

民進黨高雄市長初選競爭激烈 形成4搶1局面

相關新聞

大法官審查 蕭文生：政院「窒礙難行」提覆議 標準可能欠客觀

司法院大法官被提名人蕭文生今（10日）在立法院接受立委詢問時，藍綠各就其過去一年來憲政運作的問題要求蕭文生表態；他說，當然不允許強制要求總統赴立院國情報告並接受詢問，但若總統有意願，立院也歡迎，這可形成憲政慣例；此外，行政院在獲得總統核可下，能將立法院通過的法律以窒礙難行為由覆議，是否真的窒礙難行，有時候就不是那麼客觀可明確判斷。

大法官審查 蕭文生：京華城案為繫屬案件 不贊成試辦法庭直播

立法院全院委員會今上午審查大法官被提名人蕭文生同意權案。民眾黨立委麥玉珍質詢是否支持法庭直播試辦，像是京華城等案？蕭文生表示，策略上可以，但不能用「繫屬案件」，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官試行時，是用以前已確定判決案件，繫屬案件他不贊成。

大法官審查 蕭文生提保障基本人權、規範國家機關相互關係

立法院全院委員會今審查司法院大法官被提名人蕭文生資格，蕭文生口頭報告時表示，如有機會任大法官，保障基本人權將是最重要任務；至於相對複雜的各個國家機關間相互關係，須先從既有憲法基礎及實務運作情形出發，尋求適合憲政運作需要，又能符合現代民主法治國家最基本要求解決方案。

審查大法官 蔡秋明願解決司法過勞

「檢察官、法官現在開始跟詐騙集團合作騙人民錢，司法院應強化防弊機制！」綠委林淑芬9日在大法官審查會指出，看守所目前多數關的是詐騙犯，但因為詐騙可賺太多，連檢察官、法官都幫炸團洗錢、藏錢，呼籲大法官提名人蔡秋明要好好改革；國民黨立委賴士葆則說，他對113年憲判8一致決判死形同實質廢死不滿，但蔡秋明反駁，台灣死刑並未廢除。

司法滿意度探底 蔡秋明、蘇素娥：看見社會的不信任

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥人事案，民眾對司法的不信任成為立委詢問焦點，包括羈押、量刑標準惹議等，蔡、蘇兩人都坦言看見社會對司法的不信任，或許做得不夠，會繼續努力。

蔡秋明自認人品好：檢察官掌司法院 國際不乏其例

司法院正副院長被提名人都有爭議事件，院長蔡秋明的檢察官背景受質疑，蔡秋明稱，檢察官任大法官或司法院長在國際不乏其例；自己應該是適當的人選，除能力與經驗外，「我的人品是好的」。副院長被提名人蘇素娥曾漏報配偶千萬元財產，她昨表示，當年是配偶給資料有遺漏，「我誠摯道歉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。