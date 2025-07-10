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大法官審查 蕭文生：京華城案為繫屬案件 不贊成試辦法庭直播

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影

立法院全院委員會今上午審查大法官被提名人蕭文生同意權案。民眾黨立委麥玉珍質詢是否支持法庭直播試辦，像是京華城等案？蕭文生表示，策略上可以，但不能用「繫屬案件」，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官試行時，是用以前已確定判決案件，繫屬案件他不贊成。

麥玉珍今質詢時問到，是否支持民眾黨團推動的法院組織法修正，允許重大案件法庭公開播送，讓民眾更信任司法、看清審理過程。蕭文生答詢，以近期通過的原則，法律審原則公開、例外不公開；事實審原則不公開、例外公開，以此觀點，法律審他贊成，大法官言詞辯論已經公開很久，大家都覺得大法官針對法律問題辯論時，對於法律審公開沒有問題，除非有如法律所述妨害公共利益等，這是例外。

蕭文生指出，事實審部分，應該是支持跟反對法庭直播最大核心議題，我國本來是希望一審是事實審、二審不要重複，現在最大問題是一、二審幾乎在做同樣的事情，只要能解決這樣的問題，事實審加上立法院通過的一些例外規定，要有法官作最後裁決，「如果有妨害公共利益世不允許的。」

麥玉珍則再解釋，民眾黨認為現行法官法內部評鑑程度繁複太多，無法有效監督不適任檢察官、法官，讓不當行為無所遁形，形成威懾力，但不支持的部分有沒有替代方案，例如京華城案中，民眾質疑檢察官偵查不當、黨檢媒直接輸送，現行監督機制如何應對類似爭議，盼蕭提出替代方案。

蕭文生表示，公開最大問題涉及兩個面向，其中第一個就是俗稱空中交換意見。麥玉珍同時打斷再強調，只允許重大方案，不是普遍的，如果公開讓檢察官、法官更謹慎行事，這是找回民眾對司法信任，也是提升司法威嚴。蕭則說，「能有更長一點緩衝時間會更好。」

對於麥玉珍問民眾黨主張試辦法庭公開直播，增加風險測試可行性，例如京華城案試辦是否能夠提升司法透明？蕭文生表示，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官推動時間較久，策略可以但不能用繫屬案件（即為正在法院審理中案件），國民法官試行時，當時是用以前已經確定判決案件，「已經繫屬案件我不贊成。」

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