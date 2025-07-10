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審查大法官 蔡秋明願解決司法過勞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院9日審查司法院長提名人蔡秋明。圖／直播截圖
立法院9日審查司法院長提名人蔡秋明。圖／直播截圖

檢察官、法官現在開始跟詐騙集團合作騙人民錢，司法院應強化防弊機制！」綠委林淑芬9日在大法官審查會指出，看守所目前多數關的是詐騙犯，但因為詐騙可賺太多，連檢察官、法官都幫炸團洗錢、藏錢，呼籲大法官提名人蔡秋明要好好改革；國民黨立委賴士葆則說，他對113年憲判8一致決判死形同實質廢死不滿，但蔡秋明反駁，台灣死刑並未廢除。

蔡秋明表態改革

立法院全院委員會9日上午審查大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。對於司法改革願景，蔡秋明表示，台灣的司法困境就是工作負荷沉重、人民信賴不足，因此解決司法過勞問題是他有幸任職的重要目標，也會把犯罪被害人權益的保障，列為改革重點。

但民進黨立委林淑芬質疑，近來有16個律師串聯，到各法院替詐騙集團監控遭到逮捕的車手，且台北地檢署檢察官、橋頭地院法官還有與詐團合作，幫忙買房子洗錢、還將錢藏在法院等。她指出，就連檢察官、法官等薪水較高者，都因為詐騙獲利太多而加入，但當保護人民最後一線的司法也淪陷，民眾恐對司法毫無信任。

綠委盼改革司法行政

蔡秋明回應說，法官與檢察官大多數仍奉公守法，且司法院有懲戒委員會，內部也有評鑑機制等。但林淑芬不滿說，《法官法》將法官的考績從甲、乙、丙變成良好與不良好後，不良好的比例極低，根本沒有發揮約束法官行為的效果，她呼籲蔡秋明要強化改革司法行政體系。

「作為檢察官，你當司法院長的底子有點薄弱！」國民黨立委賴士葆認為，賴清德提名蔡秋明是為了當大罷免的砲灰，如果立法院再次否決賴的提名，可以作為大罷免的柴火。另外，他也說，賴清德提名蔡秋明是因為感謝，因為之前賴清德檢舉前海軍中將雷學明時，蔡秋明就是其中之一起訴的檢察官。

憲判8並未廢死

不過，蔡秋明回應說，他並非起訴雷學明的檢察官，當時他並不在北檢。賴士葆又繼續追問說，113年憲判8要求死刑必須要一致決，但一審很難判定死刑，這讓我國形同實質廢死，但蔡秋明反駁說，台灣並未廢除死刑，憲判8有認為死刑合憲。

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