聽新聞
0:00 / 0:00

司法滿意度探底 蔡秋明、蘇素娥：看見社會的不信任

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導
司法院副院長被提名人蘇素娥。 記者林澔一／攝影
司法院副院長被提名人蘇素娥。 記者林澔一／攝影

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥人事案，民眾對司法的不信任成為立委詢問焦點，包括羈押、量刑標準惹議等，蔡、蘇兩人都坦言看見社會對司法的不信任，或許做得不夠，會繼續努力。

立委黃國昌說，過去十年司法滿意度持續探底，成為人民最不滿意的事項，然而看不到政府有檢討的決心，根據民事訴訟法規定，第三審判決應經言詞辯論，但去年僅五件遵循，難道是最高法院法律當空氣？

蔡秋明報告時直言：「我們不是沒有看見社會上對司法的不信任，也不是不理解對憲法審判可能受到干預的焦慮」。他指出，在各項司法滿意民調中，最讓民眾不滿意的是量刑不當、重罪輕判，他會盡快消除外界對量刑不公的觀感。

司法院 憲法 最高法院 民事訴訟 民調 法律 立法院 蔡秋明

延伸閱讀

柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 蘇素娥：不能處罰思想犯

曾「樂見」港逃犯條例 蔡秋明坦承當初未預料情勢

蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

司法院長被提名人蔡秋明：從檢察官立場反對大麻合法

相關新聞

正副司法院長被提名人審查 蔡秋明：司法院不是總統的司法局

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥。蔡秋明指出，司法院不是總統的司法局，憲法法庭仍能維持獨立審判空間。蘇素娥表示，最早的司法改革追求審判獨立，現在的主要基調是「司法為民」，她都贊成。

蔡秋明：不支持廢死 但判死相當難

憲法法庭去年九月宣判死刑有條件合憲，司法院長被提名人蔡秋明昨天在立法院審查會表示，他不支持廢除死刑，並坦言經憲判字第八號判決後，判死刑相當困難。司法院副院長被提名人蘇素娥表示，雖然她曾捐二萬元給廢死聯盟，但廢死不應非黑即白，應看法律及證據；她擔任法官時，也曾判過死刑。

司法滿意度探底 蔡秋明、蘇素娥：看見社會的不信任

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥人事案，民眾對司法的不信任成為立委詢問焦點，包括羈押、量刑標準惹議等，蔡、蘇兩人都坦言看見社會對司法的不信任，或許做得不夠，會繼續努力。

蔡秋明自認人品好：檢察官掌司法院 國際不乏其例

司法院正副院長被提名人都有爭議事件，院長蔡秋明的檢察官背景受質疑，蔡秋明稱，檢察官任大法官或司法院長在國際不乏其例；自己應該是適當的人選，除能力與經驗外，「我的人品是好的」。副院長被提名人蘇素娥曾漏報配偶千萬元財產，她昨表示，當年是配偶給資料有遺漏，「我誠摯道歉」。

蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委賴士葆舉司法官學院院長人事案、國是會議改革落空、檢察一體爭議為例，質疑司法院已內閣化，淪為總統府的司法局，蔡秋明說，司法院不是總統的司法局，憲法法庭還是能維持獨立審判空間，這是他的認知。

司法院長被提名人蔡秋明：從檢察官立場反對大麻合法

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委賴士葆指出，台灣青少年被大麻鯨豚蠶食，大麻萃取物四處可見，比如電子煙、加熱菸，監獄內也有高比例跟毒品有關，目前大麻被台灣列為二級毒品， 詢問他是否贊成合法化？蔡秋明表示，他不贊成大麻合法化，從一個檢察官的立場，是反對的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。