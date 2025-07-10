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司法滿意度探底 蔡秋明、蘇素娥：看見社會的不信任
立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥人事案，民眾對司法的不信任成為立委詢問焦點，包括羈押、量刑標準惹議等，蔡、蘇兩人都坦言看見社會對司法的不信任，或許做得不夠，會繼續努力。
立委黃國昌說，過去十年司法滿意度持續探底，成為人民最不滿意的事項，然而看不到政府有檢討的決心，根據民事訴訟法規定，第三審判決應經言詞辯論，但去年僅五件遵循，難道是最高法院把法律當空氣？
蔡秋明報告時直言：「我們不是沒有看見社會上對司法的不信任，也不是不理解對憲法審判可能受到干預的焦慮」。他指出，在各項司法滿意民調中，最讓民眾不滿意的是量刑不當、重罪輕判，他會盡快消除外界對量刑不公的觀感。
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