蔡秋明自認人品好：檢察官掌司法院 國際不乏其例

司法院正副院長被提名人都有爭議事件，院長蔡秋明的檢察官背景受質疑，蔡秋明稱，檢察官任大法官或司法院長在國際不乏其例；自己應該是適當的人選，除能力與經驗外，「我的人品是好的」。副院長被提名人蘇素娥曾漏報配偶千萬元財產，她昨表示，當年是配偶給資料有遺漏，「我誠摯道歉」。

針對檢察官出任司法院長，蔡秋明說，檢察官擔任大法官或司法院長，國際社會不乏其例，國際刑事法院院長赤根智子就是一位日本檢察官，美國最高法院大法官艾蕾娜．凱根被任命前也是司法部檢察官，台灣也有檢察官出身大法官，持續為憲政法制努力。

蔡秋明指出，他曾在地方、高等、最高檢察署擔任檢察官，對應各級法院法官，也曾任法務部及行政院，在法務部擔任國際及兩岸法律司四年，具行政主管歷練，更能全面理解審、檢、辯在不同角色的定位與界限，同時也更能促進不同法律人間的理解與對話。

國民黨立委王育敏指出，蔡秋明回答立委詢問時坦承不了解司法院的業務，如何擔任司法院長？蔡秋明表示，「我的人品是好的」。王育敏追問，是指哪個部分？蔡秋明回應，最重要的特點是沒有私心，他在賴清德總統召見時，不知道自己會被提名擔任司法院長；他也透露，推薦過程時，法務部長鄭銘謙曾徵詢他，一開始他婉拒，但經友人建議，他認為若可以為台灣多做一點事情，有機會他願意去做。

民眾黨立委張啓楷提到蘇素娥曾遭處分財產申報不實。蘇表示，二○一三年申報是用人工查詢、手工登錄，配偶給的資料確有遺漏，因有些帳戶很久沒用。