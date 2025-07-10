聽新聞
0:00 / 0:00

蔡秋明：不支持廢死 但判死相當難

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
立法院全院委員會9日審查司法院長被提名人蔡秋明。 記者林澔一／攝影
立法院全院委員會9日審查司法院長被提名人蔡秋明。 記者林澔一／攝影

憲法法庭去年九月宣判死刑有條件合憲司法院長被提名人蔡秋明昨天在立法院審查會表示，他不支持廢除死刑，並坦言經憲判字第八號判決後，判死刑相當困難。司法院副院長被提名人蘇素娥表示，雖然她曾捐二萬元給廢死聯盟，但廢死不應非黑即白，應看法律及證據；她擔任法官時，也曾判過死刑。

蔡秋明表示，憲判字第八號判決認為現在死刑制度不違憲，這一點他支持。國民黨立委許宇甄詢問，依憲判是否等同實質廢死？蔡秋明回應稱「確實相當困難」。

許宇甄追問，依據憲判，三審合議庭法官要一致決才能判死，實務經驗上是否有這種案例？蔡秋明表示，以他的經驗，若是判死刑，基本上都是一致決，並不是憲法法庭判決才這樣，但他沒有這方面統計數據；憲判對人民與機關都有拘束力，除非有憲法訴訟法第四十二條要件，人民、政府機關可重新聲請審視。

蘇素娥表示，廢死不應該非黑即白，只能有單一選擇，應該是一個過程，憲判第八號認為死刑合憲，她擔任法官，眼中只有法律和證據，如果皆指向這個案子應該判死，她就會本於確信判死；憲判第八號的卅幾個案件裡，有個案件曾經審理過，她應迴避。

國民黨立委王鴻薇詢問，國民黨立院黨團提刑法修法，對幼童凌虐致死最重可處死刑或無期徒刑，這是否違憲？蘇素娥表示，法定刑要不要定死刑，是立法形成自由，若經過立法院討論，法定刑要升高到死刑，這是立法裁量自由，但要提醒相關權責機關做較好的比對，相類似的刑罰刑度是否可以比較，不要差異太大，造成罪刑不相當；單一死刑較難通過憲法檢驗。

司法院 合憲 廢死 憲判字第八號 憲判第八號 憲法法庭 憲法訴訟法 死刑 法律 蔡秋明

延伸閱讀

曾「樂見」港逃犯條例 蔡秋明坦承當初未預料情勢

蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

司法院長被提名人蔡秋明：從檢察官立場反對大麻合法

檢察官出任司法院長遭質疑 蔡秋明：國際社會不乏其例

相關新聞

正副司法院長被提名人審查 蔡秋明：司法院不是總統的司法局

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥。蔡秋明指出，司法院不是總統的司法局，憲法法庭仍能維持獨立審判空間。蘇素娥表示，最早的司法改革追求審判獨立，現在的主要基調是「司法為民」，她都贊成。

蔡秋明：不支持廢死 但判死相當難

憲法法庭去年九月宣判死刑有條件合憲，司法院長被提名人蔡秋明昨天在立法院審查會表示，他不支持廢除死刑，並坦言經憲判字第八號判決後，判死刑相當困難。司法院副院長被提名人蘇素娥表示，雖然她曾捐二萬元給廢死聯盟，但廢死不應非黑即白，應看法律及證據；她擔任法官時，也曾判過死刑。

司法滿意度探底 蔡秋明、蘇素娥：看見社會的不信任

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥人事案，民眾對司法的不信任成為立委詢問焦點，包括羈押、量刑標準惹議等，蔡、蘇兩人都坦言看見社會對司法的不信任，或許做得不夠，會繼續努力。

蔡秋明自認人品好：檢察官掌司法院 國際不乏其例

司法院正副院長被提名人都有爭議事件，院長蔡秋明的檢察官背景受質疑，蔡秋明稱，檢察官任大法官或司法院長在國際不乏其例；自己應該是適當的人選，除能力與經驗外，「我的人品是好的」。副院長被提名人蘇素娥曾漏報配偶千萬元財產，她昨表示，當年是配偶給資料有遺漏，「我誠摯道歉」。

蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委賴士葆舉司法官學院院長人事案、國是會議改革落空、檢察一體爭議為例，質疑司法院已內閣化，淪為總統府的司法局，蔡秋明說，司法院不是總統的司法局，憲法法庭還是能維持獨立審判空間，這是他的認知。

司法院長被提名人蔡秋明：從檢察官立場反對大麻合法

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委賴士葆指出，台灣青少年被大麻鯨豚蠶食，大麻萃取物四處可見，比如電子煙、加熱菸，監獄內也有高比例跟毒品有關，目前大麻被台灣列為二級毒品， 詢問他是否贊成合法化？蔡秋明表示，他不贊成大麻合法化，從一個檢察官的立場，是反對的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。