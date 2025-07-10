蔡秋明：不支持廢死 但判死相當難

憲法法庭去年九月宣判死刑有條件合憲，司法院長被提名人蔡秋明昨天在立法院審查會表示，他不支持廢除死刑，並坦言經憲判字第八號判決後，判死刑相當困難。司法院副院長被提名人蘇素娥表示，雖然她曾捐二萬元給廢死聯盟，但廢死不應非黑即白，應看法律及證據；她擔任法官時，也曾判過死刑。

蔡秋明表示，憲判字第八號判決認為現在死刑制度不違憲，這一點他支持。國民黨立委許宇甄詢問，依憲判是否等同實質廢死？蔡秋明回應稱「確實相當困難」。

許宇甄追問，依據憲判，三審合議庭法官要一致決才能判死，實務經驗上是否有這種案例？蔡秋明表示，以他的經驗，若是判死刑，基本上都是一致決，並不是憲法法庭判決才這樣，但他沒有這方面統計數據；憲判對人民與機關都有拘束力，除非有憲法訴訟法第四十二條要件，人民、政府機關可重新聲請審視。

蘇素娥表示，廢死不應該非黑即白，只能有單一選擇，應該是一個過程，憲判第八號認為死刑合憲，她擔任法官，眼中只有法律和證據，如果皆指向這個案子應該判死，她就會本於確信判死；憲判第八號的卅幾個案件裡，有個案件曾經審理過，她應迴避。

國民黨立委王鴻薇詢問，國民黨立院黨團提刑法修法，對幼童凌虐致死最重可處死刑或無期徒刑，這是否違憲？蘇素娥表示，法定刑要不要定死刑，是立法形成自由，若經過立法院討論，法定刑要升高到死刑，這是立法裁量自由，但要提醒相關權責機關做較好的比對，相類似的刑罰刑度是否可以比較，不要差異太大，造成罪刑不相當；單一死刑較難通過憲法檢驗。