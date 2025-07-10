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正副司法院長被提名人審查 蔡秋明：司法院不是總統的司法局

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋林銘翰李成蔭／台北報導
司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表態，不支持廢除死刑，但也坦言目前要判處死刑相當困難。 記者林澔一／攝影
司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表態，不支持廢除死刑，但也坦言目前要判處死刑相當困難。 記者林澔一／攝影

立法院全院委員會昨天審查司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥。蔡秋明指出，司法院不是總統的司法局，憲法法庭仍能維持獨立審判空間。蘇素娥表示，最早的司法改革追求審判獨立，現在的主要基調是「司法為民」，她都贊成。

在野修法侵犯人民權利？蔡秋明：那是總統的自身看法

針對賴清德總統在「團結十講」第三講指在野黨修法侵犯政府與人民權利，從未看過立法院通過法律被判決違憲，這種離譜現象在台灣史無前例。蔡秋明則回應，這是賴總統的自身看法，無法表達贊成與否，並且自嘲現在有一點過著隱士獨居的生活。黃國昌聽聞後則說：「天啊，這樣很危險」。

立院提高老農津貼、禁伐補償 蔡秋明兩度表明：基本上沒違憲

民眾黨立委黃國昌昨詢問，立法院修法提高老農津貼、原住民禁伐補償，是否違憲？蔡秋明兩度表明「基本上我認為沒有違憲」，黃國昌卻質疑其在問卷答覆內容附和行政院長卓榮泰，亦即認同法律案增加政府支出違憲。

針對黃國昌詢問，立法院職權行使法中，「就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告」相關條文是否違憲？蔡秋明說，此項條文文字比較微妙，跟憲法規定有解讀問題，在憲法角度來看，立法院得聽取總統國情報告，表面上看起來沒有違憲。

國民黨立委賴士葆批評，立法院通過的法，賴清德總統不要就封殺，如同行政院、立法院打擂台賽，當裁判的司法院幫行政院「二打一」，作出的解釋都跟行政院一樣，這難道不是司法局？

蔡秋明說，司法院不是總統的司法局，憲法法庭還是能維持獨立審判空間，這是他的認知。司法權不是民選，確實沒有民意基礎，好處就是沒有黨派利益。

蘇素娥則在報告中坦言，目前法院面臨前所未有的挑戰，正遭洪水般鉅量案件淹沒，法官及相關司法人員長期過勞，人才大量流失，司法改革議題益形複雜。

司法院副院長被提名人蘇素娥昨在立法院表示，民眾對司法期待很高，或許做得不夠，會繼續努力。 記者林澔一／攝影
司法院副院長被提名人蘇素娥昨在立法院表示，民眾對司法期待很高，或許做得不夠，會繼續努力。 記者林澔一／攝影

蘇素娥：守護中華民國憲法 兩岸關係非大法官解釋範圍

國民黨立委翁曉玲追問是否同意賴總統稱「中華民國憲法是災難」，以及憲法中兩岸關係的定位；蘇素娥回應，中華民國憲法是要守護的對象，而憲法中對兩岸關係也界定「另以法律定之」，是兩國？還是兩區？這是政治問題跟統治行為，不是大法官解釋範圍，先前也已有大法官不介入領土的釋憲實務。

翁曉玲針對賴總統日前演講時講到一九四六年制憲時「沒台灣代表」要求蘇素娥表態，蘇素娥表示，賴總統發言她不便評論，但網路上有看到不同說法。

蘇素娥也說，憲法訴訟法近三年做成實體判決中，人民申請案件占超過七成五，憲法法庭就保障人權扮演非常重要的角色。

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