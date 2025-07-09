曾「樂見」港逃犯條例 蔡秋明坦承當初未預料情勢

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權。民眾黨立委黃國昌翻出司法院長被提名人蔡秋明曾對香港逃犯條例表達「樂見其成」，指蔡秋明都是看上意辦事。蔡秋明坦承說過「樂見其成」，但當初沒預料到政治情勢。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院全院委員會上午審查大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。

黃國昌詢問說，賴政府上任後哪項施政最令民眾不滿。蔡秋明表示，據他所知是司法，他也認為有必要檢討。黃國昌說，司法院預算從2017年至今不斷攀升，但司法滿意度持續探底，他肯定蔡秋明認為要檢討，但還看不到政府要痛加檢討的決心。

黃國昌也翻出蔡秋明昔日發言，指香港政府2019年提出逃犯條例修法，時任法務部國際及兩岸法律司司長的蔡秋明表示「樂見其成」，如今是否仍是同樣態度。

蔡秋明坦言，他確實曾說「樂見其成」，但現在這個情勢，是當初沒預料到的。

黃國昌表示，當時香港民運人士黃之鋒對蔡秋明的說法「不得其解」，且法務部一直到2019年5月還稱樂見，直到時任總統蔡英文等人批評逃犯條例並呼籲民眾「撐香港」，法務部才大轉彎發聲明譴責。

黃國昌批評，蔡秋明似乎對這件事完全沒有中心理念，都是看上意辦事，等上面講話才迎合上意發新聞稿。蔡秋明以「聲明稿怎麼發的，現在記憶不太清楚」回應。

此外，黃國昌說，總統賴清德在「團結國家十講」第3講提到，當立委12年，沒看過立院通過一個法律被判違憲，在台灣史無前例。黃國昌詢問蔡秋明是否贊成賴總統這說法，還是蔡秋明已經過著隱居生活，不知外面的事情。蔡秋明說，「是有點這樣（隱居生活）」，這是賴總統自己的觀察，他沒有辦法表示贊成。黃國昌當場反應，「天啊，這樣很危險」。

黃國昌在現場秀出「立法院職權行使法第15條之2」、「通訊保障及監察法」等條文，詢問是否違憲。蔡秋明說，這可能有解讀問題，立法院得聽取總統國情報告的文字，表面上看起來沒有違憲；至於通保法條文，他知道後來被判違憲，但實際日期沒印象。

黃國昌說，這兩個條文都是賴總統擔任立委時所修，後來被憲法法庭、大法官宣告違憲，結果現在賴總統忘記自己當立委時修過什麼法，卻指著全體國會議員說沒看過修法修到違憲，賴總統發言有國家元首高度嗎。蔡秋明回應，「不方便評論」。

2019年2月，港府提案修訂逃犯條例，讓港府與沒有簽訂引渡協議的地方進行個案移交合作，引發香港民眾大規模「反送中」遊行。