蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

司法院正副院長被提名人都有爭議事件，院長蔡秋明的檢察官背景受質疑，蔡秋明稱，檢察官任大法官或司法院長在國際不乏其例；自己應該是適當的人選，除能力與經驗外，「我的人品是好的」。副院長被提名人蘇素娥曾漏報配偶千萬元財產，她昨表示，當年是配偶給資料有遺漏，「我誠摯道歉」。

2025-07-10 01:56