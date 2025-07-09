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批黃國昌再次獻醜 吳思瑤：是質詢蔡秋明 還是單挑賴清德？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（前）表示，黃國昌再次獻醜了，質詢時三兩句不脫賴清德，「究竟是要質詢蔡秋明，還是找賴清德單挑？」。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（前）表示，黃國昌再次獻醜了，質詢時三兩句不脫賴清德，「究竟是要質詢蔡秋明，還是找賴清德單挑？」。記者林澔一／攝影

立法院今開全院委員會審查大法官司法院長被提名人蔡秋明資格，上午民眾黨立院黨團總召黃國昌質詢時，頻頻提及賴清德總統任立委時的提案內容。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌再次獻醜了，在質詢時三兩句不脫賴清德，「究竟是要質詢蔡秋明，還是找賴清德單挑？」

吳思瑤今上午接受媒體聯訪，被問及黃國昌質詢內容，她表示，今天詢答非常重要，是針對總統提名的司法院長被提名人審查，要彰顯法律專業、司法高度時，黃國昌再一次獻醜、不演了，一度懷疑黃國昌質詢的人是否是賴清德？黃國昌三兩句不脫賴清德，究竟是要質詢蔡秋明，還是找賴清德單挑？

吳思瑤指出，黃國昌的質詢又不脫對個案的政治干預，一個法律專業出身的立委，一再濫用立委權力，不管是在立院司法及法制委員會的詢答，或在院會詢答，都在講個案、帶風向、鼓吹民粹、迫害司法。

吳思瑤表示，黃國昌的質詢再次驗證毫無專業、更沒有司法高度，這樣還能被評為特優立委，「到底哪裡特優？」

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