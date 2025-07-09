大法官審查 蔡秋明提解決司法過勞、保障被害人權益

立法院全院委員會今天上午審查大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。對於司法改革願景，蔡秋明說，台灣的司法困境就是工作負荷沉重、人民信賴不足，因此解決司法過勞問題是他有幸任職的重要目標，也會把犯罪被害人權益的保障，列為改革重點。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。

立法院全院委員會今天上午開會審查蔡秋明。根據蔡秋明送達立法院的書面口頭報告提及，目前各級法院法官的辦案負擔確實非常沉重，沉重的工作負荷不但會降低審判效率，也可能影響裁判品質，解決司法過勞問題，將是他有幸任職的重要目標。

至於如何改善法官辦案負荷問題，蔡秋明指出，法院工作負擔太重，原因當然是現有人力不足，他會請人事單位仔細估算，若要創建一個合理的工作環境，到底需要多少人力，也會盡一切努力，向有關機關爭取增加員額。

蔡秋明也說，他若就任，會與主管刑法修正的法務部協調，設法將法益侵害比較輕微的不法行為除罪化、增加告訴乃論的罪名種類，鼓勵在偵查階段推廣多元的訴訟外紛爭解決機制，希望能減少法院的入口案件量。

關於如何提升人民對司法的信賴，蔡秋明認為，最好的方法就是盡量讓民眾接近司法，甚至直接參與審判工作，另外也要盡快建立一套務實可行、可以預測而有法律依據的量刑基準，消除外界對量刑不公的觀感。

蔡秋明接著指出，也要把犯罪被害人權益的保障，列為未來司法院的改革重點，特別是被害人的訴訟上地位保障，建構一個平衡保障被告與被害人權益的司法環境。

蔡秋明最後說到，他願繼續接受社會監督，也誠摯期待與大家共同營造一個更值得人民信任的司法環境，如果立法院願意給他這個機會，他願意傾盡全力守護人民權利、穩健民主發展；引領司法改革、解決司法過勞；堅持獨立審判、促進機關和諧。