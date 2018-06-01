終審法院法官改特任官 法官反諷：多交際應酬

2018-06-01 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



司法院不顧外界爭議及考試院反對，昨於院會通過修正法院組織法、法官法，將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，並改由司法院長提二倍人選交給遴選委員會遴選，人選出爐後報請總統任命；遴選委員更增加立委代表，會銜相關單位後送立法院審議。引發熱議，有法官在論壇直指，我國國情適合終審法官是特任官嗎？

司法院秘書長呂太郎說，各國終審法官都有類似的特任官性質，優點在於選才不受年資、期別限制，只要審核當事人是否具有擔任最高法院、最高行政法院法官的能力，且透過這樣的遴選，終審法官更有崇隆性。

有法官反諷，如果法案通過，想當特任最高法官的人就要從一審小法官開始，積極的爭取曝光度、知名度，多寫文章投稿批評同僚沒有法學素養、人權觀念，彰顯自己的法學素養、人權觀念比同僚高很多，同時要跟所謂的司改團體保持緊密良好的關係，更要時常跟里長、代表、議員（誰知道他們以後會不會當上立委，會不會成為遴選委員）、立委交陪應酬，時間到了，就有機會當上特任最高法官！

另有法官感到無奈，稱枉費求學時，對公法學者許宗力教授充滿崇敬，「現在也只能無言。」

有法官提出質疑，所謂「能力」的判斷標準，誰說了算？這個模式，正是一些限期捨審判就行政再憑此坐大位者的寫照？這種不憑裁判論著的產生途徑，勢必難免於更狹隘的近親繁殖。

他指出，透過這樣的遴選，終審法官「更有崇隆性」。終於明白兩件事：原來「特任官」不只是可以光宗耀祖，還「更有」「崇隆性」。原來，辦理審判 事務的法官在這些特任官之前是矮了一節的次等身分。「難怪有些人長期佔著行政職位，尋覓有沒有特任官位可以更加崇隆！」

但也有一名法官駁斥此說法，為新制緩頰。他認為「其他人價值觀實在扭曲的非常嚴重。」能力誰說了算？這在各行各業，不是同樣的問題嗎？去面試時，會問面試的人這種問題嗎？能力當然有客觀標準，但絕對沒有單一標準，任誰都條列不出來。

他反問，特任官有崇隆性，這句話哪裡有錯？並沒有反面解釋說法官就很次等啊!難道說法官有崇隆性，就表示書記官跟法助很低下嗎？當一個法官，客觀及理性看待問題，是很重要的素養！

另有法官認為實際上衝擊有限，影響較大的應該還是員額大幅減少這一點。因目前看起來，似乎終審法院的遴選委員會是用現在的法官遴選委員會（依目前法官法，學者也都是由司法院長遴選），只是多了立委2名，加上總統又無圈選權。