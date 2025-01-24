減碳新目標…2032年減32% 2035年減38%

總統府國家氣候變遷對策委員會昨舉行第三次會議，身兼召集人的賴清德總統宣布台灣減碳新目標，相較基準年二○○五年，二○三二年要減量百分之卅二加減二個百分點，二○三五年減量百分之卅八加減二個百分點。儘管環境部長彭啓明前天強調「數字很有企圖心」，但仍較環團會前喊話的二○三五年減碳百分之五十二目標有不小距離。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍質疑，二○二五年要達成第二期階段管制目標希望渺茫，如何說服國人二○三五年可以達標。綠色和平認為，若要達成上述目標，二○三二年後再生能源發電占比必須超過百分之五十，賴政府必須善用氣候變遷對策委員會的跨部會優勢，落實政策以避免國家自定貢獻（ＮＤＣ）目標跳票。

彭啓明說，今年減碳幅度預計百分之八到百分之九，「我們很努力，不要說只差百分之一、二，就說是跳票」。

賴總統指出，能源是減碳的核心，將加速各項再生能源的發展，並進行綠電發展的程序改革。並繼續優化電網基礎建設，推動儲能技術普及，確保能源供應穩定與高效，在各產業、國營事業，導入綠色製程和低碳工藝，也支持更多中小企業參與綠色供應鏈。政府部門將持續投入淨零預算，預計二○三○年突破一兆元，帶動民間綠色投籌融資至少達到五兆元。

至於為何減量目標從「加減一個百分點」，變成「加減二個百分點」。彭啓明說，因應國際政經新局勢，特別是巴黎氣候協定可能也會產生影響，因此需穩健進行，做了不確定性的修正，全球最新氣候科技的瓶頸與突破，「如果可以突破就能加一、加二，如果無法突破就會變成減的」。

此外，行政院淨零小組將「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫。國發會副主委高仙桂說，減碳旗艦計畫新增預算投入二三一○點二三億元，包括能源部門、製造部門、運輸部門、住商部門、農業部門及環境部門，空汙量將較二○一九年減量四成。

台灣減碳新目標 製表／生活文教中心

彭啓明說，六大部會將透過減碳旗艦計畫，加大減碳力度，照此趨勢，我國空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）濃度有機會於二○三○年接近十微克 ／立方公尺，二○三五年達到八微克／立方公尺。至於能源配比，經濟部次長連錦漳表示，二○三五年再生能源預估擴大至百分之卅六、燃氣百分之五十四、燃煤降至百分之九。

美國總統川普簽署行政命令退出「巴黎氣候協定」，我國淨零政策是否受影響？彭啓明說，二○一六年美國也曾退出，但到現在美國減碳持續得很好，減碳趨勢是非常明確的。

對於總統府今年度業務費預算遭凍結七成，總統府發言人郭雅慧轉述，會中有委員關心未來總統府三大委員會是否可以繼續運作；賴總統說「什麼困難也難不倒我們，委員會會一直運作下去」，但賴總統也幽默表示「以後可能開會不能開太晚，茶、咖啡可能也無法供應」。