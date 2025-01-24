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觀察站／邁向大火力時代 高減碳恐淪空談

聯合報／ 本報記者胡瑞玲邱瓊玉
賴總統府昨在總統府氣候變遷對策委員會上，提出2032年及2035年的減量目標。圖／聯合報系資料照片
賴總統府昨在總統府氣候變遷對策委員會上，提出2032年及2035年的減量目標。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨宣布，二○三二、二○三五年的減碳新目標，規畫燃煤發電要從二○三○年百分之廿，降至二○三五年的百分之九，再生能源二○三五年將達到百分之卅六，但再生能源發展緩慢，不足的電力仍要靠火力發電，賴政府雖高舉減碳新目標大旗，最後恐只能淪為口號，「只聞其聲，不見其影」。

實際上，在非核家園神主牌下，賴政府為了滿足二○二五燃氣占比達百分之五十的目標，中油三接、七接、台電四接、中火二期等開發案，近年不斷排上環評期程，其中高雄的中油洲際液化天然氣接收站（俗稱七接）去年十二月通過環評大會。

而極具爭議、還在環評審查的四接，月中召開近九小時馬拉松會議後，最後也以「建議通過」及「不同意開發」兩案併送環評大會，由於環委組成，官方占一定優勢，此舉被視同「保送」四接環評過關，也預示著台灣將進入大火力發電時代。在這樣的情況下，就算賴政府拋出再高減碳的新目標，甚至規畫提高再生能源占比恐也無濟於事。

我國自蔡英文政府到現在的賴政府，一路拋出不少減碳目標，但回顧過去表現，原先預期二○二○年要減碳百分之二，實際僅減量百分之一點八八，今年預計減量百分之十，但環境部也坦言「預估還差一點點」。過去設定的目標全跳票，如今還不斷提高目標門檻，也難怪外界質疑聲浪不斷。

諷刺的是，政府這次設定的目標是二○三○年要較基準年二○○五年減量百分之廿八加減兩個百分點，二○三二年再減至百分之卅二加減兩個百分點，相較於過往目標訂定都是正負一個百分點，如今一差就是四個百分點的差距極大，也反映出政府對於達成減碳目標沒有充分信心，賴政府既然成立氣候變遷委員會，就應該審慎思考減碳路徑及實際可達成的能力，確實規畫可行性政策，以免目標淪為口號。

再生能源 四接 氣候變遷 減碳 環境部 環評 蔡英文 賴清德 非核家園 馬拉松

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