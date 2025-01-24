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工商界：減碳目標過高 更難達標

聯合報／ 記者林海陳儷方／台北報導

總統賴清德昨宣布減碳新目標的草案，強調台灣二○三二年要減量百分之卅二加減二、二○三五年減量百分之卅八加減二。對此，有工商團體私下表示，在減碳目標上，政府單位一個比一個更有企圖心，但是對於企業面臨的挑戰似乎沒有那麼在意，若是目標訂得太高，那終究只會是目標。

實際上，環境部日前公布二○三○年減碳目標為百分之廿八加減二時，工總當時認為，標準一再拉高，對企業來說影響更大，盼政府訂定目標時，應該要再審慎。

工總表示，國發會設定的目標，包括製造部門在內的六大部門要達標就已相當困難，現在環境部又拉高標準，難度更大，階段性要如何去努力，還是要更審慎的去評估。

商總理事長許舒博則表示，政府訂定這麼高的減碳目標，對於工業、製造業要達標會比較困難，但以服務業來說，相對難度沒那麼高。

許舒博說，在淨零減碳上，服務業是排在第三順位以後，而可能受影響的，首先會是金融產業投資綠能，其次則是金融業對企業放款，該企業可能會因為在淨零減碳方面的嚴格規範而受到限制，造成資金取得的困難。

台電表示，目前各項改建新增電廠進度只要按部就班進行，減碳達標應該不困難。

商總 淨零 減碳 環境部 賴清德

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