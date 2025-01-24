減碳新目標 環團：先落實3大能源轉型

總統賴清德昨宣布二○三二、二○三五年的減碳新目標，相較基準年二○○五年，分別將減量百分之卅二正負二個百分比、百分之卅八正負二個百分比。不過學者質疑恐淪為口號，環團則認為，若缺乏整合型產業淨零轉型戰略，減碳目標恐將落空，要達成新減碳目標，能源轉型需達到三大里程碑。

對此，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴坦言，原設定再生能源發展及減碳量，受到疫情影響，導致進度往後延，但只要技術突破，馬上就能達到目標。他強調「不是達不到目標，只是慢一點」，只要再生能源技術突破、發電成功，後續進度就會追上。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，面對國內核能退場、再生能源發展緩慢及用電需求持續增加挑戰，要達成二○二五年減量百分之十目標，已希望渺茫，在此情況下，如何說服國人在二○三五年可以減量百分之卅八正負二個百分點，又如何確保新的國家自定貢獻（ＮＤＣ3.0）不會流於口號式減碳。

劉銘龍強調，政府應提出更堅實可行的方案，建議將氣候外交納入ＮＤＣ減量策略，並制定「二○五○國家淨零轉型建設特別條例」，推動國家氣候與能源轉型建設、碳定價雙軌制等配套措施，並提出台灣的「去煤時間表」。

劉銘龍說，碳排量達二點五萬噸以上電力業及鋼鐵、水泥、石化與電子業等高碳排產業，應改為實施「總量管制與排放交易」，才能增強減碳力道。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯坦言，過去政府設定多個減碳目標，卻幾乎都達不到，新減碳目標確實與期待有落差，認為還有百分之七的減碳空間。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，肯定政府提出積極減碳目標，但若要達成上述減碳新目標，能源轉型必須達到三大里程碑，包含二○三二年後再生能源發電占比必須超過百分之五十；二○三五年前全面淘汰燃煤電廠，承諾二○二五年起天然氣發電零成長，並於二○三○年逐步降低天然氣占比。

台灣氣候行動網絡指出，製造部門為台灣主要排放來源，二○二二年排放量占比達到百分之五十一，若政府沒有積極的政策來引導產業轉型，難減排產業極難自主減碳。