總統宣誓2035減碳38% 新目標增六大部門、20項旗艦計畫

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統昨（23）日宣布最新國家減碳目標，2032年較基準年減碳32±2％，2035年則減少38±2％（即上看40％），新增六大部門、20項旗艦計畫，加碼減碳力道，並要求部會展現執行力，「落實、落實、再落實」。

賴總統昨日召開國家氣候變遷對策委員會，宣誓要更積極減碳，經行政團隊盤點後，提出國家減碳新目標草案，相較於基準年2005年，2032年目標減量32±2％、以及2035年減量38±2％，換言之，訂下2035年減碳上看四成的高標。

台灣減碳現況及未來目標
台灣減碳現況及未來目標

檢視台灣過去減碳成果，最早是設定2020年減碳2%目標，結果實際減碳1.88％，未能達標；截至最新公布的2022年減碳成果，僅減碳1.77％。

至於2025年目標則訂在較基準年減少10%，不過環境部長彭啓明昨日推算2025年減碳約為8%，距離目標仍有2個百分點，但彭啓明認為，對比往年減碳成果，往前邁進的趨勢相當顯著。

世界各國都將在今年針對2035年提出新一版國家自定貢獻目標（NDC），台灣訂在40％，若與各國比較，日本2035年目標是較基準年總排放量減碳60%，美國則提出較基準年淨排放量減少61%-66%，英國則較基準年減碳81%。

賴總統表示，這些全新目標都是經過務實盤點，由行政院副院長鄭麗君帶領永續會淨零小組，和各部會、專家學者密集開會、討論，先檢視、優化各部會，由下而上提出自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足，因此再「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫，達到進一步減碳。

賴總統表示，這項目標或許有人覺得太少，有人覺得太多，但政府是負責任地盤點計畫，務實提出目標。

他做出三點結論，首先，請氣候變遷委員會三位副召集人持續進行每月分組討論，讓委員與政府機關有更多機會交流討論，也能針對七大主軸提出中長程政策方向建議。第二，新減碳新目標只是開始，後續要請行政團隊加強社會溝通，進一步凝聚共識；第三，更重要的是展現執行力，請行政團隊務實檢視各項工作可能出現的困難，尋求解決之道，並且滾動修正精進策略。

氣候變遷 減碳

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