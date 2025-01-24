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減碳新路徑 未納入核能

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國家氣候變遷委員會昨（23）日拍板2035年減碳目標上看四成，觀察所規劃的最新減碳路徑，並未納入核能。經濟部次長連錦漳表示，整體能源結構比是按現行法令來規劃，目前所列2030、2032、2035年減碳目標，就無法將核能納入。

連錦漳表示，若未來法規有所變動，也將再視情況調整。目前規劃2035年再生能源占比，預估擴大至36％、燃氣54％、燃煤降至9％。

六大部門減碳旗艦計畫中，能源部門在2030年減碳目標量為8.18百萬公噸二氧化碳當量（CO2e），除加速再生能源建置外，在前瞻技術上也要加強，像是氫能（含氨）供應鏈、去碳燃氫、碳捕捉利用封存（CCUS），其中並未提到核能。

賴清德總統在氣候變遷委員會中裁示，能源是減碳的核心，台灣要繼續加速各項再生能源發展，並進行綠電發展的程序改革，進一步透明、簡化，擴大中央和地方協力合作，以提高效率，並繼續優化電網基礎建設，並推動儲能技術普及，確保能源供應穩定，要有範圍、期程，並在各產業、國營事業，導入綠色製程和低碳工藝，支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢日前受邀三三會演講時再度呼籲應發展核電，並透露已獲政府六、七成文官支持。不過總統府表示，昨日會中童子賢並未具體表達對核能占比看法，個別委員多是針對新的減碳目標，希望未來能在2月7日公聽會中多加討論。

再生能源 核能 減碳

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