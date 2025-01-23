賴總統：持續投入淨零預算 2030年突破1兆元

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，召集人賴清德總統表示，規畫由政府部門持續投入淨零預算，預計到2030年突破1兆元，並且帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元。

賴總統今在氣候委員中宣布台灣2032、2035年的減碳新目標，他指出，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量百分之32加減2個百分點，以及2035年減量百分之38加減2個百分點。

總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴總統在會中裁示，今天提出的2032年及2035年減碳目標，後續將強化社會溝通機制，廣徵各界意見後，報請行政院核定後，接軌國際提出台灣NDC 3.0。他要請行政部門參考今天委員意見，完善計畫內容，並通力合作，展現堅實執行力，務必如質如期達成設定目標。

此外，賴總統說，為了確實推進減碳進程，行政部門提供完整行動方案，以供檢視。行政部門後續也要強化績效管考機制，訂定重要里程碑，每半年將執行成果提報本委員會，一切透明，也秉持誠信，以利滾動檢討政策成效，逐步達成減碳目標。每一個委員都是第三方，公正、認證的代表，也提供社會來認證。

賴總統表示，能源是減碳的核心，我們要繼續加速各項再生能源的發展，並進行綠電發展的程序改革，進一步地透明、簡化，擴大中央和地方協力合作，以提供效率。

賴總統也在會中說，「我們也規劃，由政府部門持續投入淨零預算，預計到2030年突破1兆元；並且，到2030年，帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元」。

賴總統表示，實現淨零碳排，是一場漫長的旅程，唯有團結一致，才能克服挑戰。「我們一起繼續努力，讓台灣成為全球氣候行動的模範，為世界帶來更多的貢獻」。