2035年減碳新目標 環境部估PM2.5可降至8微克

中央社／ 台北23日電

總統賴清德今天新公布2032、2035年減碳目標。環境部長彭啓明表示，政府5措施旗艦計畫，加大減碳力道，照此趨勢，2035年時國內空氣品質細懸浮微粒PM2.5濃度可降至8微克，對體環境的改善是非常有幫的。

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議」，總統賴清德宣布，2032年減碳目標為32%加減2個百分點、2035年減碳目標為38%加減2個百分點。

彭啓明說明，政府6大部門有5個多元措施加大減碳力道，第一是電力需求在2035年低於3500億度。第二加速運具電動化、低碳燃料轉型。第三逐步減少燃煤發電，從2030年的20%，減至2035年的9%。

第四大幅增加再生能源，從2030年的30%，增至2035年的36%。第五為電力排放係數將逐年下降，2030年為0.319、2032年為0.294、2032年為0.241。

他並說，根據環境部最新計算，按上述趨勢，國內空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）於2030年接近每立方公尺10微克，2035年僅8微克，對整體環境改善非常有幫助。

彭啓明報告環境部門自主減碳計畫時則說，2022年環境部門排碳量不高，僅占全國總排量量接近1%，要再減有點辛苦，因為這幾年在資源循環與零掩埋政策推行下，較基準年已減量70.4%，減碳成效高。

他並說，目前要推行的自主減碳跟每個民眾有關，未來要提的減碳旗艦計畫，第一個就是跟能源部門合作，推動發電、石化產業碳捕捉、封存利用的策略。

其次是推動資源循環、循環經濟，未來要成立聯盟，現在已在運作；要推動公有焚化爐減碳，也跟台積電簽訂合作協議，希望公私協力把所有焚化廠的碳抓下來。

其中也包含污染防治升級，他說，像是妥善處理畜牧業污水，減低污染並可發電；以及推行環保標章、綠色採購、住宅隔熱改善、環保餐廳，從日常減碳。

最後是推行碳費，經過7、8個月的努力，今年1月1日起實施，他說，大概有9成企業願意採用優惠價每公噸100元，其中2成拼50元，這個價格的年減碳率要達4%，是非常高的，顯示是推行碳費是非常好的制度。

另外，彭啓明說，預期碳費明年5月正式收到碳費之後，也會啟動先行的台灣的總量管制排放交易，這不是只是碳權、碳交易，而是希望台灣走向綠色金融、碳資產管理，帶動各方面碳定價更容易進行，預期2027到2028年就會執行碳費跟總量管制雙軌制度。

彭啓明 減碳 碳費

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