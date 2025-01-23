恐淪為口號？賴清德宣布「減碳新目標」 環境部：不是達不到

賴清德總統今宣布，台灣2032、2035年的減碳新目標，分別為32％正負2個百分比、38％正負2個百分比，遭學者質疑恐淪為口號，環團認為能源轉型需達到3里程碑，才能落實新減量目標。環境部表示，新減量目標為各部會對應減量措施評估出來，雖無法達到環團期待的2032年減碳46％、2035年減碳52％，但相比過去，減量的步伐已前進不少。

綠色和平認為，若要達到2032年減量32%±2、2035年減量38%±2的減碳新目標，就須先達到能源轉型3大里程碑，包含2032年後再生能源發電占比必須超過50%；2035年前全面淘汰燃煤電廠，降低最主要的溫室氣體排放來源；承諾2025年起天然氣發電零成長，並於2030年逐步降低天然氣占比。

而台灣氣候行動網絡指出，若要符合2050年淨零排放的法定目標，台灣恐怕需在2030年達到減量40%才算足夠，2032年應達成減量46%，2035年則應達到減量52%。

另外，台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，2025年減量10％似乎希望渺茫，若沒有提出更可行的方案，新減量目標恐淪為口號。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，今天公布的新減量目標是由各部會，對應具體減量措施估計而來，之所以會從正負1個百分比，變成正負2個百分比，是因為把潛在的科學技術也納入，因此如原再生能源2030年占比30％目標，可能因為技術成熟與否而影響進度。

黃偉鳴強調，新減碳目標的設計目的就是要取代燃煤，且穩定發電，若再生能源可發展更多，就能達到這樣的目標，但現在的技術下較難達成，因此減碳量要符合環團期盼較為困難，但目前訂定出的減碳目標，相比過去已是邁開一大步步伐。

至於原第二期階段管制目標，相較基準年2005年，2025年減碳量減少10％目標恐跳票，黃偉鳴說，原設定再生能源發展及減碳量，受到疫情影響，導致進度往後延，但只要技術突破，馬上就能達到目標；先前環境部長彭啓明也曾說，預估2025年實際減碳量會接近原設定目標，但可能要到2026年才完全落實。