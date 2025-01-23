農業部推深度減碳、循環農業、增匯 助淨零排放

中央社／ 台北23日電

農業部陳駿季今天表示，農業部門排碳量雖僅占全國總排碳量的2.16%，但會推行深度減碳、循環農業及增匯等3個行動策略，促進國家達成淨零排放目標。

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議」，總統賴清德宣布，2032年減碳目標為32加減2個百分點、2035年減碳目標為38加減2個百分點。

陳駿季出席會議說明農業部門減碳行動策略。他說，根據2022年全國溫室氣體統計，農業部門碳排616.8萬公噸二氧化碳當量，僅占全國總排放量2億8596.7萬公噸二氧化碳當量的2.16%。林業部門有2183.4萬公噸碳匯，可抵減全國溫室氣體排放7.64%。

他並說，農業部門排碳主要2大類，非燃料燃燒主要以甲烷為主，包含來自水稻栽培、禽畜糞尿與胃腸發酵，以及施肥釋放氧化亞氮造成；其次是燃料燃燒，包含漁船用油、農機用電等。

農業部門將推動3個行動策略。他說，首先深度減碳，根據碳排來源做設計，例如禽畜糞尿導入沼氣發電、開發精準飼料，以及季節性休漁、收購老舊遠洋漁船來減少用油，並推動畜牧場節電、養殖漁業使用節能水車。

其次是農業循環，讓農業剩餘資材推動飼料化、材料化、肥料化等全循環再利用。

然後是增加碳匯，助攻全國達成淨零排放。包含持續開發、更新森林栽培面積，以森林管理效力增加碳匯；土壤部分，推動草生栽培、低耕犁、有機栽培，以及將稻草透過生物資源處理增加碳匯；還有跟中研院與其他學校合作海洋碳匯，推行復育海草床、濕地、紅樹林等。

陳駿季並說，將規劃政策落實上述規劃，並要與私部門結合，已陸續開設ESG商店，有70、80間企業對接推動方案；就農業部門的整體減碳效益來說，2030年合計減量282.4萬公噸、增匯136.9萬公噸，2035年合計減量356.7萬公噸、增匯175.8萬公噸。

減碳 農業部 陳駿季

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