加碼減碳力道 政府新增六大部門20項旗艦計畫

國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，賴清德總統宣布，台灣2032年減量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。國發會則宣布將由上而下，新增六大部門20項減碳旗艦計畫，加碼減碳力道。

國發會副主委高仙桂表示，總體減碳行動計畫的擬定，採取由上而下、滾動調整。根據六大部門總量與部門自主減碳計畫缺口，新增20項減碳旗艦計畫。

總體減碳行動計畫，能源部門，包括加速推動太陽光電、離岸風電再生能源，突破地熱、小水力再生能源，科技儲能、去碳燃氫、氫能(含氨)供應鏈、 碳捕捉利用封存(CCUS)。製造部門，產業自主減量、深度節能，以及國營事業減碳、包括中鋼公司、中油公司。運輸部門，包括商用車輛電動化及無碳化、永續航空燃油(SAF) 。

至於住商部門，推動淨零建築與深度節能。農業部門，推動農業生態韌性及碳匯、低碳永續農業。環境部門，包括資源循環及淨零永續綠生活。

高仙桂表示，2030年政府預算投入突破新台幣1兆元。淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫預算逐年增加，2025年已達1161億元；六大部門減碳旗艦計畫新增預算投入2310.23億元。

此外，高仙桂指出，將擴大政府綠色支出，其中綠色預算支出，2030年公共工程綠色經費達1600億元，公共工程占比達20%；2030年綠色採購公私合計達1650億元，政府業務費占比及民間辦理金額每年提升率，均達10%。

至於綠色成長基金、碳費，高仙桂表示，綠色成長基金總額度100億元，加強投資淨零永續新興產業，引導民間資金投入，單一企業投資金額最高1.5億元；碳費收入納入溫管基金,優先用於溫室氣體減量工作、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術、氣候變遷調適推動等。

高仙桂表示，也要引導民間資金投入，2030年綠色投籌融資超過5兆元。

至於預期效益，高仙桂表示，2030年，提供低碳能源，電力排放係數由2023年0.490降至0.319 kgCO2e/度，空污量較2019年減量4成；提高能源自主，進口能源依存度由2023年96.2%降至90%；創造綠色經濟，政府預算投入突破1兆元，帶動民間投資5兆元，綠領人才培育8萬人。