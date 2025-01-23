2032年、2035年減碳新目標曝光 環團指3里程碑需先達成

總統府國家氣候變遷對策委員會第三次會議今登場，召集人賴清德總統宣布，台灣2032、2035年的減碳新目標，相較基準年2005年，分別將減量32％正負2個百分比、38％正負2個百分比。環團綠色和平雖肯定政府提出更積極的減碳目標，但也指出，若要達成新減碳目標，能源轉型需達到3大里程碑，呼籲政策規劃及執行需更具體。

賴清德總統表示，環境部在上個月已提出第三期溫室氣體階段管制目標，更新並強化台灣2030年的國家自定貢獻（NDC）目標，從原先的相較2005年減量24％正負1個百分比，提升到28％正負2個百分比。

賴總統說，在上次的會議，他提出要更新設定2032和2035年，更加積極的減碳新目標。因此，在今天的會議，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量32％正負2個百分比，以及2035年的38％正負2個百分比。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，賴清德今在國家氣候變遷對策委員會宣布2035年台灣NDC3.0，並提出「全球首見的2032年中期目標」，展現對台灣氣候行動的期待，對此肯定政府提出積極減碳目標，但也指出，若要達成上述減碳新目標，能源轉型必須達到3大里程碑，質疑政府是否準備好了。

忻儀說，上月環境部提出2030年減碳目標為28％正負2個百分比，電力排碳係數必須由0.494下降至0.319，減少35%，據綠色和平推估，再生能源需要提升到40%才有望達成；這次2032年及2035年的減碳目標下，根據估算電力排碳係數至少需低於0.25。

為達成上述目標，綠色和平指出，2035年的3大能源轉型里程碑，提醒賴政府必須善用氣候變遷對策委員會的跨部會優勢，落實政策以避免NDC目標跳票，包含2032年後再生能源發電占比必須超過50%；2035年前全面淘汰燃煤電廠，降低最主要的溫室氣體排放來源；承諾2025年起天然氣發電零成長，並於2030年逐步降低天然氣占比。

綠色和平認為，這些目標代表台灣在全球氣候行動中的承擔與責任，但也呼籲在政策規畫與執行上展現更具體的行動力，尤其是提升多元再生能源設置速度、加速「產業創新條例」修法以完善綠電市場機制，這些配套政策將決定未來能否落實氣候承諾。