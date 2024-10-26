賣場徵碳費？ 彭啓明：國際有此趨勢

我國目前僅針對製造業及能源業排碳大戶徵收碳費，徵收對象約二八一家公司，涵蓋全台碳排約百分之五十四，於其他百分之四十六排碳戶，例如醫院、賣場、百貨公司等，未來是否也要逐步開徵？環境部長彭啓明直言，「國際上的確有這個趨勢」，但不見得會直接課徵，而是會透過油價或電價來反映。

根據碳費費率審議會決議的費率建議，公告一般費率每公噸三○○元，優惠費率A每公噸為五十元和優惠費率B每公噸一○○元，徵收對象約二八一家公司，預估二○二六年起，政府每年徵收約六十億元。

彭啓明昨接受POP撞新聞訪問時表示，六十億是透過優惠費率來計算，如果徵收對象都未提出自主減量計畫，每年收費恐達三○○億元。

他也提到，目前碳費徵收對象的碳排放量占全國比率百分之五十四，相較歐盟要在兩年內達到碳定價涵蓋率百分之八十五而言還是偏低，不過未來會擴大徵收範圍。

彭啓明強調，自主減量計畫不能是作文比賽，不能是宣示大於實際作為的「漂綠」。

此外，衛福部長邱泰源曾爆料賴清德總統曾為了環境部未給醫療院所足夠資源執行減碳，致電罵環境部長彭啓明，引發外界關注。彭啓明昨透露邱泰源曾表示希望碳費可以「補一下」醫院，但被他回絕，原因是衛福部預算比環境部多很多，「怎麼會跟窮人家挖金礦呢？」

彭啓明說，醫院是救人的場所，雖然高耗能但全世界沒有在和醫院直接收碳費的，或許會是透過油價及電價來反映；賴總統也建議，醫療院所可以和能源技術服務（ESCO）廠商一起合作深度節能，並透過保險資金的進駐來改善碳排。

對於台中市長盧秀燕多次喊話碳費應該撥八成給地方，彭啓明說，目前已有撥補空汙費給各縣市，且國際上碳費不是來做均勻的分配，究竟如何補助給地方未來將由碳費審議委員會討論。