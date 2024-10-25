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三階段推動節能 首階段「十大公營帶頭」

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導
經濟部深度節能方案，第一階段「十大公營帶頭」共納入中鋼等十個單位。圖為中鋼高雄廠區高爐設備。記者劉學聖／攝影
經濟部深度節能方案，第一階段「十大公營帶頭」共納入中鋼等十個單位。圖為中鋼高雄廠區高爐設備。記者劉學聖／攝影

賴清德總統昨召開國家氣候變遷對策委員會第二次會議，經濟部常務次長連錦漳提出深度節能行動方案。政府將由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫，目標在二○二七年節省二○六億度電，相當於全國百分之八的用電量，也相當於八座台中三號燃煤機組年發電量，減碳量約一○一八萬噸，並促進三二六六億元節能投資。

連錦漳表示，聯合國氣候變遷大會已提出能源效率倡議，世界各國都從節能開始，台灣在推動上，分為「十大公營帶頭」、「九大部會齊節能」、「產業住宅全面擴散」三階段。

連錦漳指出，第一階段「十大公營帶頭」共納入台大醫院、北榮、三總、中油台電、台糖、台水、中鋼、台船、唐榮等十個單位。具體作法為掛表診斷，其中照明、空調用電占七成，會提供改善處方，再由卅四位專家顧問群多方會診改善處方，接著導入能源技術服務（ＥＳＣＯ），購置節能設備，最後實地檢驗用戶節能省電效果。

連錦漳說，未來將推動二大修法，包括修「能源管理法」，將年節電率從百分之一提高到百分之一點五，促進電力數據公開及應用，授權地方政府參與能源管理；修「產創條例」則增加節能減碳項目，投資抵減支出十八億元。

中油 台大醫院 台電 氣候變遷 減碳 賴清德

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