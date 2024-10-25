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碳費最大戶 台積估每年約繳10億

聯合報／ 記者李柏澔陳秋雲黃寅／連線報導
環境部長彭啓明表示，碳費繳最多可能是台積電。圖／本報系資料照片
環境部長彭啓明表示，碳費繳最多可能是台積電。圖／本報系資料照片

碳費徵收費率也在日前完成公告，初期徵收對象為國內二八一家公司，環境部彭啓明昨說，台積電可能為國內繳交碳費最多的對象，初估每年須繳約十億；至於台電與中油等國營事業，預料分別繳五億元左右碳費。

彭啓明昨天接受News98「財經起床號」主持人陳鳳馨專訪談及碳費制度時指出，根據環境部公告明年上路的碳費率，一般費率每公噸三百元，以及優惠費率Ａ每公噸為五十元和優惠費率Ｂ每公噸一百元，以台積電現在每年一千多萬噸的碳排量計算，加上適用優惠費率Ｂ，大概每年要繳十億元左右，但和其本身的年度營收相比，其實相當少。

對於去年起有營造業者指出，碳費會使房價高漲一成，彭啓明表示，台灣社會過度恐慌所謂的綠色通膨，只要發現有建商或營造業因為碳費而刻意大漲房價，就可以打到環境部的專線告發，根據計算，碳費對房價的影響僅百分之零點二上下。

台中市長盧秀燕多次喊話「碳費八成留在地方」後，昨北上參加行政院會前，與環境部長彭啟明碰面當面爭取。盧秀燕說，她盼中央把碳費八成留在地方，以利推動減碳工作，降低氣候變遷帶來的衝擊。

彭啓明表示，自己和盧市長有解釋碳費徵收與空氣汙染防制費的收費機制不同，如果依固定比例分配給地方政府，會產生在人口數、收費排碳量、受氣候變遷影響等分配不公平的出現，目前空汙費已經有六成用在地方了，國際上的碳費使用也不是按照比例來均勻分配。

彭啓明 環境部 碳費

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