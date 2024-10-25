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中央地方設永續長 遭質疑疊床架屋

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導
總統府國家氣候變遷對策委員會第二場會議，環境部長彭啓明（右）提出「公部門永續長聯盟推動進展」報告，經濟部次長連錦漳（左）就「深度節能推動進展」報告。記者黃義書／攝影
總統府國家氣候變遷對策委員會第二場會議，環境部長彭啓明（右）提出「公部門永續長聯盟推動進展」報告，經濟部次長連錦漳（左）就「深度節能推動進展」報告。記者黃義書／攝影

總統府昨召開國家氣候變遷對策委員會第二次會議，環境部提出「公部門永續長聯盟推動進展」報告。行政院、中央各部會及六都與各縣市政府將設「永續長」，行政院永續長為副院長鄭麗君，地方政府則由副首長以上層級擔任，十一月廿三日將召開首次永續長共識營會議。

環境部長彭啓明昨表示，在不增加預算、不增加編制下，中央部會與地方政府永續長由政務機關副首長擔任，名單大致已確定，他則擔任永續長聯盟秘書長，希望跟民間企業對接。

他表示，永續長將優先推動五大項目，包括政府部門逐步完成內部碳盤查，以大項為主，尚不用驗證；加速汰換燃油車輛，公務車全面電動化；公部門完成建築效能標示，朝向淨零碳建築；提升綠色採購；公私部門交流，革新組織文化。

至於第一階段今年至明年推動的重點，彭啓明說，將提升政府綠色支出作法，包含國發會主管的公共建設計畫經費，以二○二三年度為例，規模約五八七○億元，明年試行、後年全面實施從上位計畫管控減碳效益。

其次，政府每年公共工程採購金額八七七八億元，將遵循工程會與環境部共同訂定的減碳指引，輔助機關建立低碳採購需求，例如鋼筋、水泥都要採買低碳材料，並建置工程碳排放量估算系統。

第三，政府一年的採購業務費約四二○八億元，二○二三年政府綠色採購占業務費預算的百分之三，二○三○年目標為提升占業務費預算的百分之十，加上擴大民間綠色採購金額，總計將突破一六五○億元 。

至於行政院已設有永續會，如今公部門還要設永續長聯盟，是否出現疊床架屋情況。彭啓明說，政院永續會是決定國家永續戰略，比較像是「董事會」，永續長則是執行者，兩者不衝突。

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