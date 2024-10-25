充電樁設置 童子賢：政府應更積極

經濟部日前決議產業電價調整百分之十四，和碩聯合科技董事長童子賢昨天在氣候變遷委員會第二次會議中表示，近年台電吸收許多成本，雖然低電價有助出口產業，但產業應主動加強生產和出口能力；工業電價經過幾次調漲後，算是還台電公道，目前台灣的工業電價也和南韓相近。

賴清德總統昨天召開氣候變遷委員會第二次會議，童子賢、友達光電董事長彭双浪等產業代表出席。總統府副秘書長張惇涵會後轉述，會議並沒有提到新核能、核能等議題。

張惇涵指出，企業在購買綠電時，確實面臨挑戰，這是理想和現實有差距；但只要是任何不排碳的發電，每一度都很珍貴，在追求二○五○年脫碳之際，他才會點出，台灣土地就那麼小，不需要原地打轉。

張惇涵表示，童子賢在會中提到三件事情，包含電價、電動車和充電樁、水資源議題。電價方面，童子賢表示，近年台電吸收許多電價成本，不是很公平，雖然台灣低電價的策略對出口產業有補貼效用，但有些出口產業能力很強，應該主動加強生產和出口能力；幾次調漲工業電價後，算是還台電一個公道，公平合理的電價是必要的，目前台灣的工業電價也和韓國相近。

電動車充電樁部分，童子賢指出，近年統計，台灣運輸部門占碳排百分之十三，對照歐盟約有一百萬電動車的充電站，台灣只有六千個充電樁，台灣運輸部門應該更積極、迎頭趕上，是未來的重點。

至於水資源，童子賢說，台灣農業部門在整體的碳排量不高，其中原因是台灣許多糧食是進口，台灣有豐沃的農田、良田，但有田也要有水資源。童子賢建議，政府應該投入基層農業用水的基礎建設，避免台灣水資源浪費，台灣水庫已使用數十年，政府也應投入更多資源進行水庫清淤，水資源的議題也需要大家審慎關切。