設減碳新目標 環團批：重新包裝的話術

賴清德總統昨主持以「深度節能」為主題的國家氣候變遷對策委員會，重新設定二○三二年更積極減碳新目標，環保團體認為，二○三二年設立的新減碳目標，本就是法定淨零路徑要做的事，此次提出只是重新包裝的「話術」，未來減量也應有細緻的規畫藍圖，否則很可能又淪為一個無法達到的宣示。

在野黨立委也狠批，民眾黨立委張啓楷表示，台灣近幾年碳排不減反增、成效不彰，原因是政府關閉核電廠、增加火力發電，成績根本不及格，「民進黨政府嘴巴喊減碳，結果沒減還反增。」如今規畫設永續長，恐怕有疊床架屋、機構重疊的疑慮，請賴清德總統不要以會養會、口號治國。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展指出，二○二五年第二期階段溫室氣體減量百分之十的目標一定達不到，總統府對此的態度是什麼？二○三二年設立新的減碳目標，本來就是法定淨零路徑上要做的事，並非現在起額外多做的工作。

鄭佾展說，明年減量目標年達不到的原因，以及如何達到二○三○年的目標，都應該在本次會議提出，結果變成政策跳票沒人負責，政府也一直在迴避。

鄭佾展說，如果深度節能速度無法追趕上政府預估的能源成長速度，例如即便更換最省電、一級效能的電器，充其量只是控制用電量不再「增加」，卻沒辦法做到真正「減碳」，就會落入有節能，卻無法邁向淨零的「效率陷阱」。

環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任林彥廷則表示，宣示更好的目標並不是壞事，但也要提出細緻的規畫，例如搬出部門行動計畫的具體內容和十二大戰略的具體目標時，還得一併提出執行方案。