聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／深度節能 就是從公家單位擠出一點電？

聯合報／ 本報記者李柏澔
賴清德總統24日召開第二次國家氣候變遷對策委員會，聚焦深度節能，也要重設定2032年新的減碳目標。 圖／總統府提供
賴清德總統24日召開第二次國家氣候變遷對策委員會，聚焦深度節能，也要重設定2032年新的減碳目標。 圖／總統府提供

昨天舉行的國家氣候變遷對策委員會第二次委員會議，聚焦深度節能，也要重設定二○三二年新的減碳目標，看似大張旗鼓地要應對氣候變遷衝擊，提出的方案與目標，卻在了無新意的話術間打轉，例如積極減碳目標，並未跳脫二○五○的淨零路徑；科技創新製程所需龐大用電量，政府的做法只能靠醫院、學校「擠出」一點電，如此作為，對淨零碳排，有何幫助？

先談行政院日前核定中央各部會，以及六都與各縣市政府設立永續長，代表政府增強企圖心並促進行動，然而政院早有永續辦公室，當中也早有類似永續長的角色，加上國發會統籌淨零事務，環境部也有氣候變遷署主責淨零，不少人認為永續長的設立落入疊床架屋境地。

同樣的道理，也用在昨天賴清德總統致詞時提到的內容。為達淨零，本來就要訂下各階段年的減量目標，賴總統所謂二○三二年和二○三五年更積極的減碳，其實並沒有跳脫二○五○的淨零路徑，也沒有提早達到目標，充其量只是話術；況且明年第二期溫室氣體階段管制目標減量百分之十即將跳票，眾人卻避談此問題，又怎能積極因應？

昨天的會議聚焦深度節能，企盼不斷請醫院、學校等單位一起節能，試圖像擰毛巾那樣多擠出一些電出來，但這幾年許多公家單位早已戮力節能，就像要在乾的毛巾擰出水一樣困難，且成效也有限。但政府鼓勵與對外宣傳科技業的創新製程、ＡＩ產業大舉進駐，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳也曾指出，ＡＩ超級電腦需要足夠的電力，顯然當台灣發展高科技，用電量本就會大增，如此大張旗鼓全民大節能，又能達到什麼效果？

氣候變遷委員會，聚集專家與政府官員，實在不能迴避和疏於究責，究竟二○二五年達不到的原因為何，及如何確保二○三○年更艱難的目標，有待賴總統拋開話術，棍子與胡蘿蔔並用，才能達標。更重要的是，賴政府始終不敢面對錯誤的非核家園能源政策，開不了源，只能在節能的外圍打轉，終究難以面對缺電與減碳的雙重難題。

氣候變遷 永續 淨零 減碳 能源政策 賴清德 零碳

延伸閱讀

GB200將出貨 晟銘電受惠

台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

鴻海：AGI不是泡沫 需求很大

黃仁勳：加速運算將無所不在 晶片瑕疵不是台積的錯

相關新聞

賴總統：明年1月提2032年減碳新目標

國家氣候變遷對策委員會第二次會議昨天登場，召集人賴清德總統表示，明年一月要在第三次會議時提出台灣二○三二年的減碳新目標，...

冷眼集／深度節能 就是從公家單位擠出一點電？

昨天舉行的國家氣候變遷對策委員會第二次委員會議，聚焦深度節能，也要重設定二○三二年新的減碳目標，看似大張旗鼓地要應對氣候...

充電樁設置 童子賢：政府應更積極

經濟部日前決議產業電價調整百分之十四，和碩聯合科技董事長童子賢昨天在氣候變遷委員會第二次會議中表示，近年台電吸收許多成本...

碳費最大戶 台積估每年約繳10億

碳費徵收費率也在日前完成公告，初期徵收對象為國內二八一家公司，環境部長彭啓明昨說，台積電可能為國內繳交碳費最多的對象，初...

中央地方設永續長 遭質疑疊床架屋

總統府昨召開國家氣候變遷對策委員會第二次會議，環境部提出「公部門永續長聯盟推動進展」報告。行政院、中央各部會及六都與各縣...

設減碳新目標 環團批：重新包裝的話術

賴清德總統昨主持以「深度節能」為主題的國家氣候變遷對策委員會，重新設定二○三二年更積極減碳新目標，環保團體認為，二○三二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。