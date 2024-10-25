冷眼集／深度節能 就是從公家單位擠出一點電？

昨天舉行的國家氣候變遷對策委員會第二次委員會議，聚焦深度節能，也要重設定二○三二年新的減碳目標，看似大張旗鼓地要應對氣候變遷衝擊，提出的方案與目標，卻在了無新意的話術間打轉，例如積極減碳目標，並未跳脫二○五○的淨零路徑；科技創新製程所需龐大用電量，政府的做法只能靠醫院、學校「擠出」一點電，如此作為，對淨零碳排，有何幫助？

先談行政院日前核定中央各部會，以及六都與各縣市政府設立永續長，代表政府增強企圖心並促進行動，然而政院早有永續辦公室，當中也早有類似永續長的角色，加上國發會統籌淨零事務，環境部也有氣候變遷署主責淨零，不少人認為永續長的設立落入疊床架屋境地。

同樣的道理，也用在昨天賴清德總統致詞時提到的內容。為達淨零，本來就要訂下各階段年的減量目標，賴總統所謂二○三二年和二○三五年更積極的減碳，其實並沒有跳脫二○五○的淨零路徑，也沒有提早達到目標，充其量只是話術；況且明年第二期溫室氣體階段管制目標減量百分之十即將跳票，眾人卻避談此問題，又怎能積極因應？

昨天的會議聚焦深度節能，企盼不斷請醫院、學校等單位一起節能，試圖像擰毛巾那樣多擠出一些電出來，但這幾年許多公家單位早已戮力節能，就像要在乾的毛巾擰出水一樣困難，且成效也有限。但政府鼓勵與對外宣傳科技業的創新製程、ＡＩ產業大舉進駐，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳也曾指出，ＡＩ超級電腦需要足夠的電力，顯然當台灣發展高科技，用電量本就會大增，如此大張旗鼓全民大節能，又能達到什麼效果？

氣候變遷委員會，聚集專家與政府官員，實在不能迴避和疏於究責，究竟二○二五年達不到的原因為何，及如何確保二○三○年更艱難的目標，有待賴總統拋開話術，棍子與胡蘿蔔並用，才能達標。更重要的是，賴政府始終不敢面對錯誤的非核家園能源政策，開不了源，只能在節能的外圍打轉，終究難以面對缺電與減碳的雙重難題。