聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：明年1月提2032年減碳新目標

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇唐筱恬林銘翰／台北報導
賴清德總統昨天主持氣候變遷對策委員會第二次會議，經濟部次長連錦漳提出「深度節能行動方案」，由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫。圖／總統府提供
賴清德總統昨天主持氣候變遷對策委員會第二次會議，經濟部次長連錦漳提出「深度節能行動方案」，由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫。圖／總統府提供

國家氣候變遷對策委員會第二次會議昨天登場，召集人賴清德總統表示，明年一月要在第三次會議時提出台灣二○三二年的減碳新目標，進一步凝聚共識。

環境部長彭啓明昨天在會議中提出「第一次委員會議列管事項辦理情形」及「公部門永續長聯盟推動進展」報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能行動方案」報告。

賴：面對氣候變遷 願與陸合作

賴總統表示，推動深度節能不能只有政府投入，必須有各個角色參與。未來深度節能推動，需要能源技術服務（ＥＳＣＯ）的參與，政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，協助產業節能；也會與保險壽險業者合作，推動ＥＳＣＯ機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；收取的保費將用於國家建設，形成良性循環經濟。

連錦漳提深度節能行動方案，政府將由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫，目標在二○二七年前節省二○六億度電，相當於全國百分之八的用電量，也相當於八座台中三號燃煤機組年發電量，減碳量約一○一八萬噸，並促進三二六六億元節能投資。

賴總統說，世界各國將提出下一期二○三五年的第二版國家自定貢獻（ＮＤＣ），台灣一定要和世界同步。全球面臨愈來愈嚴峻的氣候變遷，必須團結力量，「我們也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰」。

深度節能 減碳多少 製表／政治中心、生活文教中心
深度節能 減碳多少 製表／政治中心、生活文教中心

彭啟明：以負責任八年設目標

彭啓明上任後曾表示，二○三二年減碳目標增至百分之四十。他昨天說，國際減碳目標都是設定五年一次，台灣每年都會計算，但總統與行政部門「以負責任的八年」，設定二○三二年為目標，以終為始，「不過現在這個數字還沒辦法告訴大家，若差距很大，就是在開支票」。

賴總統說，公部門要加速完成內部碳盤查；公務車電動化要如期在二○三○年完成；公部門無論新舊建築，都要率先完成建築能效標示，並且要設定完成目標年以及每年績效指標。

立委：嚴審預算 督促政府節能

賴總統也提出，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算應逐年提升適度比率進行綠色採購，政府設定的目標是二○三○年，要提升到百分之十，他認為可進一步討論達更高比率。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣近幾年的碳排不減反增、成效不彰，原因是政府關閉核電廠、增加火力發電，成績根本不及格。國民黨立委李彥秀也批評，明年度政府總預算水電費暴增十八點一億元、增幅高達百分之廿二點五，行政部門狂吹冷氣卻高喊節能，在野黨一定嚴審預算，督促政府達成節能目標。

張啓楷 彭啓明 彭啟明 李彥秀 氣候變遷 減碳 賴清德

延伸閱讀

氣候變遷委員會二次會議 府重申使用核能三要件

彭啓明喊話蔣萬安同島一命幫燒垃圾 藍議員：標準情勒

彭啓明喊話同島一命燒垃圾 北市強調願意幫忙但有1困境

誰是碳費一哥？彭啓明掐指一算 這家繳10億最多

相關新聞

賴總統：明年1月提2032年減碳新目標

國家氣候變遷對策委員會第二次會議昨天登場，召集人賴清德總統表示，明年一月要在第三次會議時提出台灣二○三二年的減碳新目標，...

冷眼集／深度節能 就是從公家單位擠出一點電？

昨天舉行的國家氣候變遷對策委員會第二次委員會議，聚焦深度節能，也要重設定二○三二年新的減碳目標，看似大張旗鼓地要應對氣候...

充電樁設置 童子賢：政府應更積極

經濟部日前決議產業電價調整百分之十四，和碩聯合科技董事長童子賢昨天在氣候變遷委員會第二次會議中表示，近年台電吸收許多成本...

碳費最大戶 台積估每年約繳10億

碳費徵收費率也在日前完成公告，初期徵收對象為國內二八一家公司，環境部長彭啓明昨說，台積電可能為國內繳交碳費最多的對象，初...

中央地方設永續長 遭質疑疊床架屋

總統府昨召開國家氣候變遷對策委員會第二次會議，環境部提出「公部門永續長聯盟推動進展」報告。行政院、中央各部會及六都與各縣...

設減碳新目標 環團批：重新包裝的話術

賴清德總統昨主持以「深度節能」為主題的國家氣候變遷對策委員會，重新設定二○三二年更積極減碳新目標，環保團體認為，二○三二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。