賴總統：明年1月提2032年減碳新目標

國家氣候變遷對策委員會第二次會議昨天登場，召集人賴清德總統表示，明年一月要在第三次會議時提出台灣二○三二年的減碳新目標，進一步凝聚共識。

環境部長彭啓明昨天在會議中提出「第一次委員會議列管事項辦理情形」及「公部門永續長聯盟推動進展」報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能行動方案」報告。

賴：面對氣候變遷 願與陸合作

賴總統表示，推動深度節能不能只有政府投入，必須有各個角色參與。未來深度節能推動，需要能源技術服務（ＥＳＣＯ）的參與，政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，協助產業節能；也會與保險壽險業者合作，推動ＥＳＣＯ機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；收取的保費將用於國家建設，形成良性循環經濟。

連錦漳提深度節能行動方案，政府將由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫，目標在二○二七年前節省二○六億度電，相當於全國百分之八的用電量，也相當於八座台中三號燃煤機組年發電量，減碳量約一○一八萬噸，並促進三二六六億元節能投資。

賴總統說，世界各國將提出下一期二○三五年的第二版國家自定貢獻（ＮＤＣ），台灣一定要和世界同步。全球面臨愈來愈嚴峻的氣候變遷，必須團結力量，「我們也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰」。

深度節能 減碳多少 製表／政治中心、生活文教中心

彭啓明上任後曾表示，二○三二年減碳目標增至百分之四十。他昨天說，國際減碳目標都是設定五年一次，台灣每年都會計算，但總統與行政部門「以負責任的八年」，設定二○三二年為目標，以終為始，「不過現在這個數字還沒辦法告訴大家，若差距很大，就是在開支票」。

賴總統說，公部門要加速完成內部碳盤查；公務車電動化要如期在二○三○年完成；公部門無論新舊建築，都要率先完成建築能效標示，並且要設定完成目標年以及每年績效指標。

立委：嚴審預算 督促政府節能

賴總統也提出，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算應逐年提升適度比率進行綠色採購，政府設定的目標是二○三○年，要提升到百分之十，他認為可進一步討論達更高比率。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣近幾年的碳排不減反增、成效不彰，原因是政府關閉核電廠、增加火力發電，成績根本不及格。國民黨立委李彥秀也批評，明年度政府總預算水電費暴增十八點一億元、增幅高達百分之廿二點五，行政部門狂吹冷氣卻高喊節能，在野黨一定嚴審預算，督促政府達成節能目標。